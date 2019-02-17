حميد الظاهري: 85 % المشاركة الأجنبية

أبوظبي (الاتحاد) قال حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحن فخورون بحجم المشاركة الدولية والمحلية الكبير الذي تشهده الدورة الحالية للمعرضين، ونحن حريصون على توفير كل وسائل الدعم للمشاركين الدوليين في المعرض، حيث وصلت نسبة الشركات الأجنبية إلى 85%، وهي نسبة تعد الأعلى في قطاع صناعة المعارض الدولية الدفاعية، إلى جانب كوكبة من الشركات المحلية التي وصلت نسبة مشاركتها 15% من مجموع الشركات، مما يسهم في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي لتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030».

وأشار الظاهري إلى العوامل التي تقف وراء النجاح الكبير الذي حققته شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) في تنظيمها لمعرض آيدكس والتي تتمثل في دعم القيادة الرشيدة المستمر والمكانة المرموقة التي تتمتع بها الإمارات، وكذلك التعاون الوثيق مع القوات المسلحة وكافة الشركاء المحليين.

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