خبراء ومختصون لـ«الاتحاد»: الإعلان عن شراكات دولية عربية خلال «آيدكس» للتـصنيع العسكري

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكد خبراء استراتيجيون وعسكريون أن معرض الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» سيشهد إطلاق شراكات بين شركات عالمية وعدد من الدول العربية والأوروبية للقيام بالتصنيع العسكري عربياً، إضافة إلى شراء البرامج العسكرية المتطورة، فهي الأكثر جاذبية للشركات، نظراً لطبيعة الاحتياجات الدفاعية في المنطقة، وتأتي الطائرة من دون طيار والدفاع الصاروخي في مقدمة العتاد العسكري الذي تبحث عنه دول المنطقة.

وأضاف هؤلاء أن المملكة العربية السعودية تقود اتجاهاً لتطوير الصناعات المحلية العسكرية، وذلك بعد أن خطت الإمارات خطوات كبيرة في هذا المجال، وأنشأت كيانات قوية إماراتية تنتج الأسلحة والذخائر وتصدرها لدول العالم. وقال الخبراء إن المعرض صار حدثاً تنتظره الشركات حول العالم، حيث أصبح محطة دائمة لشراء أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في المجال العسكري، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة الدولية كمنصة عالمية لعقد الصفقات العسكرية، وتوفير احتياجات قواتها المسلحة عبر مشاركة مئات الشركات العالمية العاملة في قطاع الدفاع والتصنيع العسكري من مختلف دول العالم.

سباق التسلح

وقال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: «إن معارض الدفاع تعد سوقاً تجارية عالمية متخصصة في الأسلحة والتقنية والمعدات العسكرية، وتشمل المنتجات البنادق والذخائر والصواريخ والطائرات العسكرية والمركبات العسكرية والسفن والأنظمة الإلكترونية».

وأضاف أن المعرض يقدم أحدث التقنيات والأسلحة والمركبات العسكرية، كما تتنوع العروض الموجودة من عروض في القاعات، وعروض ميدانية للمركبات البرية والبحرية، وعروض ثابتة للسفن والغواصات، وأيضاً رماية حية لبعض الأسلحة.

وقال الحلبي: «إن ثمة سباق تسلح ولا يمكن أن تخرج منه المنطقة نظراً للأجواء المحيطة من التهديدات الإيرانية والملف الفلسطيني والإرهاب باختلاف أنواعه، خاصة العابر للحدود واتساع مسرح العمليات».

وتابع الحلبي: «إن المنطقة تشهد جملة تهديدات جيوسياسية تسببت في إطلاق سباق تسلح»، موضحاً أن آيدكس يمنح الفرصة للدول لشراء ما يناسبها من السلاح وفقاً للتهديدات التي تواجهها، واصفاً المعرض بأنه نقطة التقاء عالمية في قطاع الدفاع العسكري بين دول المنطقة والشركات المصنعة للسلاح.

مردود إيجابي

وأفاد الحلبي بأن المعرض له مردود إيجابي كبير في قطاعات أخرى غير التسلح، ومنها السياحة والاقتصاد والدعاية والإعلان، مشيراً إلى أن من ضمن المهام تأهيل الضباط في القوات المسلحة، وأن يتعرف الضابط على أحدث التقنيات في سلاحه، قائلاً: «إن السلاح لن يتوقف عن التطوير، كما أن السباق يتزامن ويترافق مع عمليات التطوير».

وأوضح أن التطبيقات التكنولوجية الجديدة «الذكاء الاصطناعي» على اختلاف أشكالها تشارك العنصر البشري لاتخاذ القرار، كما أنها تعمل في مجال التهديف عن بعد وتغيير المدى لإصابة الهدف، منوهاً بأن التكنولوجيا أصبحت عابرة للحدود.

قوة جديدة

وأشاد الحلبي بما تنتجه الإمارات من آليات عسكرية يعرف من خلالها العالم التطور في دولة الإمارات والمنطقة، مضيفاً أن هذا الإنتاج العسكري يشكل نقطة قوة جديدة للإمارات ومصدر ثقة عالية للمقاتل الإماراتي.

ونوه إلى أن المعرض أصبح من العلامات البارزة لدولة الإمارات، ومنصة عالمية لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات الدفاع، حيث يوفر بيئة أعمال مثالية والاطلاع على أحدث الصناعات العالمية، كما أنه ملتقى لصناع القرار ورواد الصناعات الدفاعية وكبار القادة والمسؤولين والخبراء لمناقشة أهم القضايا التي تؤثر على نمو القطاعات الدفاعية.

الأكبر بالعقود

ومن جهته، قال رياض قهوجي، الخبير الاستراتيجي، المدير العام التنفيذي لمؤسسة إينغمــا :«إن آيدكس صار حدثاً تنتظره الشركات حول العالم، حيث إن كل شركة عاملة في مجال الدفاع والأمن والخدمات البرية والجوية والبحرية، تترقب المشاركة في فعاليات آيدكس التي تعقد كل عامين لاستعراض قدراتها التصنيعية والبحث عن زبائن ومشترين لمنتجاتها».

وأضاف قهوجي أن آيدكس يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال الدفاع وأكثرها حجماً من حيث توقيع العقود.

وأفاد بأن آيدكس 2019 يعقد مع تطورات وتغيرات تشهدها المنطقة، في مقدمتها الحرب على الإرهاب والحرب في اليمن والتهديدات الإيرانية، وهي الأجواء نفسها التي رافقت الدورة الماضية.

التعلم الذاتي

وأوضح قهوجي أن الناحية الدفاعية وبرامج التسليح تشهد نقلة كبيرة مع دخول الذكاء الاصطناعي لقطاع الصناعات الدفاعية، وتأثيره على العقيدة العسكرية للجيوش وآليات تدريبها، مشيراً إلى أن جميع الجيوش حالياً تبحث عن منظومات قابلة للتعليم الذاتي، وليس التسيير عن بعد فقط، وذلك في قطاعات مختلفة واستخدامات متعددة تتزايد يوماً بعد آخر.

ونوّه قهوجي إلى أن الجيوش حول العالم تأتي للمعرض بحثاً عن قطع غيار وذخائر وبرامج تطويرية لتحديث قدراتها وتجديد عتادها، لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية من أكثر الدول إنفاقاً على التجهيزات العسكرية بالمنطقة، نتيجة لتحديث قواتهما وإبقائهما على الجهوزية بشكل دائم.

الشبح الأميركية

وحول مخاطر سقوط آليات عسكرية متطورة في أيدي الإرهابيين، أوضح قهوجي أن الجيوش حينما تقود معارك تضع في احتمالاتها سقوط بعض أجهزتها وعتادها في يد العدو، مدللاً على ذلك بسقوط طائرة الشبح الأميركية من دون طيار في إيران، والتي بدأت تستفيد من التقنيات المتوافرة بالطائرة، وكذلك ما فعلته مجموعات «داعش» الإرهابية في سوريا والعراق حينما حصلت على أسلحة أميركية متطورة، فضلاً عن وجود خبراء متخصصين في هذه المجموعات يجيدون استخدام الحرب الإلكترونية.

وقال قهوجي: «إن البرامج العسكرية المتطورة هي الأكثر طلباً نظراً لطبيعة الصراع في المنطقة، إضافة إلى الطائرة من دون طيار والدفاع الصاروخي، وذلك في مقدمة العتاد العسكري الذي تبحث عنه دول المنطقة».

اتجاه عربي

وأشار قهوجي إلى أن هناك اتجاهاً عربياً تقوده المملكة العربية السعودية لتطوير الصناعات المحلية العسكرية، وذلك بعد أن خطت الإمارات خطوات كبيرة في هذا المجال، وأنشأت كيانات قوية إماراتية تنتج الأسلحة والذخائر وتصدرها لدول العالم.

وتوقع قهوجي أن يشهد «آيدكس» إطلاقاً لبعض الشركات بين مؤسسات دولية ودول المنطقة للعمل في السوق السعودي.

الإمدادات اللوجستية

بدوره، قال العميد علي التواتي، الخبير العسكري السعودي: «إن آيدكس يدخل في باب الإمدادات اللوجستية العالمية لقطاع الدفاع».

وأضاف التواتي إنه نظراً لاختلاف الأجواء، فإن «آيدكس» يحقق الحاجة الضرورية للتسلح لدول المنطقة وفقاً للبيئة والظروف والتوترات المحيطة، مشيداً بالإمارات كمنصة مثالية لتنظيم هذا الحدث، وقدرتها على استضافة الوفود وإجراء عمليات الفحص والاختبار في بيـئة عالمية. ونوّه إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقعتا تكاملاً استراتيجياً في مختلف المجالات عبر 20 مبادرة من ضمنها التعاون والتكامل العسكري.

حرب النجوم

وقال التواتي: «ندخل الآن بقوة في عصر الذكاء الاصطناعي والآلة الذكية والصاروخ دقيق الإصابة والدبابة من دون طاقم وتسيير الطائرة عن بعد وأنظمة الليزر المتقدمة والفضاء الخارجي، والسباق الكبير في حرب النجوم».

وأشار إلى أن الإمارات والسعودية ودول عدة، أنشأت هيئات فضائية على غرار الدول الكبرى، وذلك لمواجهة الخطر القادم من الفضاء عبر قمر صناعي يستطيع تدمير منطقة بكاملها أو سلاح نووي أو حرب نجوم والتي تحدث عنها الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريجان، حيث أصبحت تحديات خطر حرب النجوم أكثر حضوراً وضراوة، وتأتي الصين في مقدمة الدول الكبرى اللاعبة في هذا القطاع.

وقال: «لا يمكن لأي دولة بمفردها من دول المنطقة أن تقيم صناعة عسكرية متكاملة، وإنما تحتاج إلى شراكات لتقليل التكلفة وإيجاد عملاء وتوفير القدرة على البحث والإنتاج»، متوقعاً أن يشهد معرض آيدكس الإعلان عن برامج حديثة جداً في مجال الدفاع العسكري والأنظمة الصاروخية.