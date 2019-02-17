20 قطعة عسكرية بحرية من 15 دولة تصل أبوظبي للمشاركة في «نافدكس 2019»

أبوظبي (وام)

استقبل ميناء زايد بأبوظبي، أمس، الدفعة الثانية من القطع البحرية العسكرية ضمن الوحدات البحرية الدولية المشاركة في الدورة الخامسة لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2019» الذي تنطلق فعالياته اليوم وسط حضور دولي كبير ليصل عدد الوحدات البحرية المشاركة إلى 20 وحدة من 15 دولة حول العالم بنمو نسبته 66 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة للمعرض.

وتتنوع القطع البحرية العسكرية المشاركة في معرض «نافدكس 2019» الذي يعقد بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» في الفترة ما بين 17 حتى 21 فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ما بين الفرقاطات وسفن الإمداد وسفن نقل الجنود، بالإضافة إلى سفن عمليات قنص الألغام البحرية وسفن الدوريات البحرية والسواحل.

ورحبت لجان الاستقبال التابعة للقوات المسلحة الإماراتية بالوحدات البحرية المشاركة في نافدكس 2019 من خلال عرض للفرقة الموسيقية العسكرية لدولة الإمارات خلال دخول السفن لميناء زايد ورسوها على الرصيف البحري، وذلك ضمن البروتوكول البحري لاستقبال الوحدات البحرية بحضور الملحقين العسكريين من الدول المشاركة وعدد من المسؤولين في القوات المسلحة.

وقال العقيد الركن بحري فهد ناصر سيف الذهلي، المتحدث الرسمي لمعرض الدفاع البحري «نافدكس2019» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الدفعة الثانية من الوحدات البحرية الدولية المشاركة في المعرض تضم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين وباكستان وأستراليا وسريلانكا.

وتشارك دولة الإمارات بالعديد من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الأمن البحري، بالإضافة إلى زورق بينونة كورفيت متعدد المهام، كما سيتم تدشين زورق «حميم» كورفيت التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والمزود بمنظومة قيادة وسيطرة عالية الدقة.

وتقدم الوحدات العسكرية البحرية المشاركة في نافدكس 2019 عروضاً حية يومياً، بالإضافة إلى استعراض منصات الشركات لآخر ابتكاراتها التكنولوجية في مجال أمن السواحل والأمن البحري، وفي عمليات البحث والإنفاذ والتحكم الذاتي.