«أبوظبي المهني» يطور مهارات الكوادر الوطنية في خدمة العملاء

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أطلق معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني برنامج خدمة وسعادة العملاء، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بهدف تأهيل الكوادر الإماراتية وتطوير القوى الوطنية العاملة من حيث الخبرات والمهارات والمعرفة، لتتواءم مع الثقافة المؤسسية الحديثة التي ترمي إلى الارتقاء بأداء موظفي خدمة العملاء لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بالشكل الأمثل، وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويقوم المعهد من خلال البرنامج بتدريب وتدريس موظفي «صحة» على مدى عام دراسي كامل للحصول على المهارات اللازمة في هذا المجال المصمم والمخصص للمواطنين العاملين في خدمة وسعادة العملاء.

وأكد الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام المعهد لـ«الاتحاد»، أن تحقيق قيم السعادة والإيجابية في المجتمع مستمد من الأجندة الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي احتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر السعادة العالمي وحلت في المركز الـ11 عالمياً سنة 2018، لافتاً، إلى أن تطوير برنامج خدمة وإسعاد المتعاملين الذي أطلقه المعهد في يناير الماضي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» يعد مسؤولية وطنية تم تضمينها في مبادرات ورؤية المعهد الاستراتيجية في سبيل تضافر الجهود مع الجهات الحكومية وترسيخ شراكات فاعلة موائمة للسياسات الحكومية من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة في خلق أفراد إيجابيين وبيئة عمل سعيدة.

وأعرب عن سعادته بمستوى المتدربين الذين أوشكوا على إكمال البرنامج في ثلاثة فروع للمعهد، هي معاهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة الظفرة، والجاهلي للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العين، والجزيرة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي.

وأكدت وحيدة العبدالله، مدير إدارة علاقات المتعاملين في شركة صحة، سعي الشركة للارتقاء ودعم وتحسين بيئة العمل الداخلية لمواصلة الارتقاء بالخدمات، والحرص على تحقيق أهداف الشركة في خدمة الوطن والمواطن التي تصب في مصلحة التنمية البشرية، مشيرة إلى قيام شركة صحة بعقد شراكات مع عدد من أفضل المراكز ومعاهد التدريب والتعليم الفني، ومن بينها معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، لتقديم دورات تدريبية وورش عمل مركزة تخص خدمة المتعاملين حيث تغطي هذه الدورة جميع عناصر خدمة المتعاملين المهمة التي يجب أن يعرفها ويطبقها أي موظف مع المتعامل مباشرة، من ضمنها المهارات السلوكية ومهارات التواصل اللازمة إلى اتخاذ الموقف الصحيح، بالإضافة إلى الأساليب المحددة لتحليل وتحسين الخدمة المقدمة، حيث يتم تغطية كل ذلك بطريقة مباشرة وفعالة لمساعدة المشاركين على ضمان رضا العملاء في الحالات الأكثر صعوبة، وكذلك لتزويدهم بمعارف وأدوات يحتاجونها للمساهمة في تفعيل مهاراتهم.

وقالت بسمة الفريحات، مدرسة إدارة الأعمال في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني: «حرصنا على تدريس طلابنا أحدث الممارسات في مجال خدمة المتعاملين حيث سعينا إلى تزويد الطلبة بالقيم والمبادئ التي تضفي عليهم العديد من المزايا في خدمة وإسعاد المتعاملين المبنية على المآثر الأخلاقية في مساعدة المتعاملين، منها مهارات التواصل الفعالة مع الآخرين، ولغة الجسد، وحسن الاستماع والإصغاء وطرق الرد الاحترافية على الهاتف مع الحديث الجيد واستخدام نبرة الصوت المناسبة في كافة المواقف، وكل ذلك من شأنه أن يمكّن الموظف من الأداء المتميّز والتطوير من نفسه ليصل إلى المستوى اللائق لإسعاد المتعاملين والارتقاء بجهة عمله لتقديم أنجح السبل في التعامل مع المراجعين، كما حرصنا على إطلاعهم على أحدث الأدلة الحكومية في مجال سعادة المتعاملين.

وأضافت علياء عبيد السويدي، موظف تسجيل المرضى بمستشفى الرحبة، أن أصعب ما قد يواجه الموظف اليوم هو تغيير أفكاره ونظرته للمواقف وردود أفعاله حولها، ذلك أن أدمغتنا برمجت منذ وقت طويل على نمط معين في التعاطي مع والمواقف والأشخاص، وما نقوم به اليوم من خلال دراسة خدمة وإسعاد المتعاملين، هو خوض تجربة عميقة لتغيير تلك البرمجة وخلق مفاهيم جديدة لاشك ستحدث سعادة وإيجابية في متعاملينا وفي أنفسنا كموظفين.

وقال محمد خميس النقبي، موظف في مركز اتصال صحة: «البرنامج جعلنا نملك رؤية جديدة للتعاطي مع بيئة العمل، والاتصال الجماهيري، وخدمة العملاء، والعديد من الإيجابيات التي نشعر بها، والتي امتلكناها بالتدريب الفعلي واليومي، حيث نقوم بمراجعة المواقف مع مدرسينا وتحليلها وفهمها للوصول إلى أفضل الممارسات في عطاءاتنا الوظيفية». وعبرت الطالبة فاطمة راشد الشحي، عن شكرها الجزيل لشركة «صحة» على اهتمامها بإتاحة فرص التدريب، موضحة أن البرنامج أحدث إضافة لفكر الطلبة وساهم في بناء شخصياتهم وتأصيل مبدأ التفاؤل في الحياة، والإيمان التام بروح العطاء من أجل الآخر، كما أعطى لهم الفرصة في التعرف على حقوق المتعاملين وزملائهم الموظفين من ناحية خدمتهم وإسعادهم. وتحدثت جبرية عبدالملك الحربي، ضابط دخول المرضى، عن كون العمل الروتيني مع غياب الفهم الحقيقي لرسالتنا كموظفين يضعف الهمم ويؤثر سلباً على أداء الموظف.