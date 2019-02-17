مناقصة لتعديل مسار الطريق المؤدي لجزيرة غاغا

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت بلدية منطقة الظفرة عن مناقصة عامة لتصميم وإنشاء تعديل مسار الطريق المؤدي إلى جزيرة غاغا قرب المطار في رأس غميس، وذلك ضمن خطة البلدية للتوسع في توفير البنية التحتية الملائمة بمدن منطقة الظفرة كافة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في ظل نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي. وحددت 27 فبراير الجاري كآخر موعد لتقديم الاستفسارات و17 مارس المقبل موعداً لإغلاق المناقصة أمام الشركات المتخصصة الراغبة في التقدم للمناقصة.

وتحرص بلدية الظفرة على توفير بنية تحتية متميزة في جزيرة غاغا التي تقع غرب جزيرة أبوظبي إلى الجنوب على بعد 306 كم وترتبط جزيرة غاغا بمنطقة رأس غميس من خلال جسر مائي يبلغ طوله نحو 2.6 كم، وهو عبارة عن طريق مزدوج يتألف من حارتين بعرض 3 أمتار، وكتف جانبي بعرض مترين، إضافة إلى جسر مائي بطول 520 متراً ويتكون من 13 جزءاً، تبلغ مساحة كل جزء منها 40 متراً، كما يحتوي الجسر على مسارات جانبية مخصصة لأغراض الصيانة وإدخال الخدمات والمرافق.

وشهدت الجزيرة عدداً من المشروعات التطويرية خلال الفترة الماضية، منها الطريق الساحلي الجديد الذي يربط جزيرة غاغا بمدينة السلع، والذي يضاف إلى شبكة الطرق والمشاريع التي تشهدها المنطقة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل القيادة الرشيدة لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات في منطقة الظفرة لإمارة أبوظبي، تماشياً مع خطة أبوظبي 2030 وتوفير شبكة طرق حديثة وآمنة تربط الجزيرة بالمناطق المحيطة بها.

وكانت بلدية منطقة الظفرة قد أنجزت مشروع إنشاء كتف إسفلتي على جانبي طريق رأس غميس بالقرب من مدينة السلع وأنجزت مشروع الطريق المؤدي إلى الاستراحات الجديدة بمحمية الصقور في مدينة السلع، حيث تم خلال المرحلة الأولى تنفيذ طريق بطول سبعة كيلومترات ونصف الكيلو.