نائب رئيس الأكاديمية لـ «الاتحاد»: 100% معدل توظيف خريجي «ربدان»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

كشف الدكتور فيصل عبيد العيان، نائب رئيس أكاديمية «ربدان» أن معدل توظيف الخريجين يصل إلى 100%، كل في مجال تخصصه، منوهاً إلى ارتفاع نسبة القبول في البرامج الأكاديمية سنوياً.

ولفت إلى إطلاق الأكاديمية خلال فبراير الجاري دورات تدريب القيادات الأولى والوسطى، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، يتم تنفيذها من خلال 28 مجموعة تستهدف 700 منتسب، وفي إطار زمني مكثف مدته 6 أسابيع لكل دورة.

وقال في حوار مع «الاتحاد»: إنه تم تطوير المواد التدريبية لدورات القيادات بالتعاون مع دور الخبرة العالمية ومن خلال متخصصين يتمتعون بالخبرة الأكاديمية والعملية المتميزة، حرصاً من الأكاديمية على مواكبة المستجدات والتطورات في نطاق عمل الأكاديمية وبالتوافق أيضاً مع رؤية حكومة أبوظبي والدولة وتطلعات الأجهزة المعنية، وتحقيق مؤشرات أدائها.

وأضاف: تتناول دورات القيادات محاور حيوية تشمل حقوق الإنسان والقيم والأخلاقيات في الشرطة، تحقيق الذات والذكاء العاطفي، السعادة والإيجابية في توفير الخدمات الشرطية، أدوات استشراف المستقبل وتطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الإبداع والابتكار في العمل الشرطي، التخطيط المؤسسي للتغيير الفعال، التهديدات المحتملة غير التقليدية، الوعي الإعلامي على المستوى الاستراتيجي، الاقتصاد السياسي، التنافسية العالمية وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تطوير العمل الشرطي.

وأشار إلى أنه تم اعتماد المواد التدريبية، بالتعاون مع معهد القيادة والإدارة في بريطانيا لمنح شهادة معتمدة من الأكاديمية باعتبارها معهداً معتمداً، كما تمت مواءمة المقررات مع المستوى التاسع «الماجستير»، وفقاً لإطار المنظومة الوطنية للمؤهلات الإماراتية، لضمان تحقيق مخرجات بما يتيح للمنتسبين الالتحاق مستقبلاً بماجستير القيادة في الشرطة والأمن الذي ستطرحه الأكاديمية بداية من سبتمبر 2019.

وأفاد نائب رئيس أكاديمية «ربدان» بأنه سيتم بالتوازي إطلاق برنامج لتنفيذ 500 دورة قصيرة بداية من فبراير، وتمتد على مدار العام، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتستهدف 10 آلاف من ضباط، وضباط صف القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتتراوح الدورات بين 3-5 أيام لكل دورة، ويأتي تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة، استمراراً لنجاح الأكاديمية الممتد من عام 2018، والذي تم فيه تدريب نحو 4,500 موظف حكومي من مختلف المؤسسات، حيث وصل مستوى رضا المتدربين إلى 85%.

وأضاف أنه يوجد حالياً 550 منتسباً للبرامج الأكاديمية والتي تشمل: بكالوريوس الشرطة والأمن، وبكالوريوس استمرارية الأعمال، وبكالوريوس الإدارة المتكاملة للطوارئ، وبكالوريوس الأمن الوطني بـ6 مسارات تخصصية، بالإضافة إلى ماجستير التحليل الاستخباري، كما قمنا أيضاً بتطوير برامج أخرى جديدة، كماجستير القيادة في الشرطة والأمن، وهناك برامج أخرى تحت التطوير والدراسة.

تطوير السياسات

وعن الخطوات التي تعمل الأكاديمية على اتخاذها بغية تطوير سياساتها تجاه البحث العلمي، قال الدكتور العيان: إن تعزيز مجالات البحث العلمي، يتم عبر وضع معايير ومؤشرات ذات صلة بجودة وعدد المقالات العلمية، ونشرها في مجلات علمية محكمة ذات تصنيف عال، وتشجيع أعضاء الهيئة الأكاديمية للبحث والنشر، وتخصيص ميزانية مالية سنوية للإنفاق على البحوث العلمية. وستعمل أكاديمية «ربدان» على إقامة شراكات تعاونية مع مؤسسات دولية مرموقة لتحسين قدرتها على توقع المخاطر والتهديدات، وسيتم تحديث مناهج التدريب والتعليم وذلك بإدخال جميع المعلومات التي تحصل عليها الأكاديمية من الأبحاث العلمية التي تجريها أو من خلال الشركاء الدوليين، بحيث تصبح المناهج التدريبية والتعليمية المستخدمة واقعية وملائمة للاحتياجات الخاصة لدولة الإمارات بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، الأمر الذي سيؤدي إلى تسليح المؤسسات الوطنية بأفضل الممارسات في التعامل مع المستجدات وسرعة الاستجابة لها.

وأضاف أنه يتم تعديل معايير توظيف أعضاء الهيئة الأكاديمية عبر رفع نسبة حملة شهادات الدكتوراه الممنوحة في المؤسسة لعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية فيها وحصرها بخريجين من أفضل 500 جامعة عالمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تهدف أيضاً إلى العمل على استقطاب طلبة من خارج الدولة من خلال العلاقات الاستراتيجية، وبالتالي وضع إمارة أبوظبي على الخريطة الدولية للتعليم والتدريب المختص بالحماية، والأمن، والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ، وإدارة الأزمات، بحيث يقصد أكاديمية «ربدان» كل من يريد التميز في هذه المجالات.

التأهب لحالات الطوارئ

وأكد أن أكاديمية ربدان مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، وستعمل على إمداد الدولة بكادر وطني مؤهل على أعلى مستوى في مجالات السلامة، والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ، وإدارة الأزمات. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تأهيل كادر قادر على اتخاذ الإجراءات الوقائية على نحو جماعي، ومستدام، ومتماسك ورادع، بحيث يستمد هذا الكادر رؤيته من إيمانه الشديد بالعقيدة الوطنية المشتركة، وحرصه على أمن وسلامة الوطن.

وأوضح أنه من أجل خلق جو من النشاط والحيوية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطلبة، ستقوم أكاديمية ربدان بطرح برنامج اللياقة البدنية، والذي سيبدأ من فصل الربيع من العام الجامعي 2018/‏‏‏‏‏ 2019. وسيكون البرنامج مقسماً على أربع سنوات، حيث سيتعين على الطالب إكمال 480 ساعة في اللياقة البدنية، خلال هذه المدة وينجز الطالب 4 ساعات أسبوعياً في كل فصل، وسيكون برنامج اللياقة البدنية من المتطلبات الرئيسة لاستكمال متطلبات التخرج من الأكاديمية.

وتابع: تماشياً مع رؤية «كلنا شرطة» النابعة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال العمل التطوعي، تقوم أكاديمية ربدان بطرح برنامج الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي لطلابها، بدءاً من فصل الربيع من العام الجامعي 2018/‏‏‏‏‏ 2019.

الاعتماد المؤسسي

أوضح الدكتور فيصل عبيد العيان أن الاعتماد الأكاديمي يعني حصول المؤسسة التعليمية على شهادة رسمية من الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس – وهيئة الكليات تنص على توافق الأنشطة والعمليات والإجراءات بتلك المؤسسة مع المعايير الأكاديمية والممارسات الجيدة التي تطبقها الهيئة على جميع الجامعات في الولايات الجنوبية، ويهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي والمحافظة عليه، وصولاً إلى الوضوح والشفافية في جميع أنشطة المؤسسة التعليمية والإدارية، وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للطلبة وأرباب العمل وغيرهم من المعنيين حول أهداف البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة وإجراءاتها في تحقيق تلك الأهداف. ونوه إلى أن أهم فوائد الاعتماد الأكاديمي تكمن في مشاركة كافة منسوبي الجامعة في إعداد رؤية موحدة ورسالة واضحة يلتف حولها الجميع ويخلصون في تنفيذها، ويحرصون على مراجعتها، لتواكب التغييرات المتسارعة.