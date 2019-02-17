الشارقة (الاتحاد) أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان، مساء أمس الأول خلال حفل أقيم في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، الدورة الثانية من مسابقة «أنا أبتكر» للمدارس الرامية إلى تعزيز الوعي لدى الأجيال الناشئة بمرض السرطان لدى الأطفال عبر تصميم روبوتات قادرة على تحديد أعراض المرض وتقدم حلولاً لعلاجه.

واستحدثت الجمعية في الدورة الجديدة من المسابقة برنامجاً تأهيلياً يختار ثلاثة معلمين من كل مدرسة مشاركة ليصبحوا معتمدين في برنامج «أنا أبتكر» للتدريب الذي يستهدف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وذلك ليتمكنوا من توجيه الطلاب من خلال ابتكارهم للمشاريع بأنفسهم. وتعقد المسابقة، على مدى أربعة أشهر بمشاركة 150 طالباً تبدأ أعمارهم من 11 عاماً فما فوق، يمثلون مدارس من مختلف إمارات الدولة، حيث يقدمون أفكاراً مبتكرة من خلال تركيب روبوت «أنا أبتكر» للكشف عن أعراض السرطان وعلاماته المبكرة. وقالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «نقدم في هذه الدورة الفرصة مرة أخرى لـ150 طالباً من مدارس عديدة للتعبير عن التزامهم بتقديم أفكار مبتكرة تسهم في توفير بيئة صحية وتسلط الدورة الثانية من المسابقة الضوء على أنواع مختلفة من سرطان الأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر 150 طالباً بالشارقة يطرحون أفكاراً مبتكرة لمكافحة السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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