«مرور رأس الخيمة» تدعو سائقي المركبات الثقيلة للابتعاد عـن جسر الخران

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة سائقي المركبات الثقيلة للابتعاد عن استخدام جسر الخران الجديد الذي افتتح مؤخراً أمام حركة سير المركبات الخفيفة الواقع على الطريق الدائري.

جاء ذلك لعدم اكتمال الطريق المخصص لعبور المركبات الثقيلة الممتد بعد قطعها الجسر الجديد، وذلك لتجنب دخولها في مناطق يمنع مرورها إلا بعد حصولها على تصريح خاص، والعمل على استخدام المسارات البديلة المخصصة الواقعة على هذا الطريق.

وقال العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة: «إن قسم الهندسة المرورية التابع إلى الإدارة، وبالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية على تواصل وتنسيق دائم بشأن استكمال أعمال البناء والتطوير المنفذة على الطريق الدائري الجديد، وتنفيذ الزيارات الميدانية المستمرة لتفقد الطريق الحيوي المخصص لعبور المركبات الثقيلة والخفيفة».

وأشار إلى أنه في حالة استخدام المركبات الثقيلة لهذا الجسر سيكون الطريق مغلقاً بطول 7 كيلومترات، الأمر الذي سيدفعها إلى الدخول في طريق غير مخصص لعبورها، حيث ستتجه إجبارياً إلى الدخول لكل من منطقة الظيت وعوافي، وهي من المناطق الممنوع دخولها إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المخولة بذلك.

وذكر أن الطريق الذي لم ينجز بعد، والممتد من منطقة بطين السمر لغاية الجسر القريب من مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، سيكون بمواصفات عالمية، وبعد الافتتاح الرسمي سيعمل على السماح للمركبات الثقيلة بعبور جسر الخران والسير بالاتجاه إلى شارع الإمارات لقصد الإمارات الأخرى من الدولة بكل أريحية تامة.

ودعا النقبي إلى ضرورة أن يتحلى السائقون بالصبر إلى حين استكمال الوزارة الأعمال المطلوبة لإنجاز هذا الطريق الحيوي.