السجن لعربي مارس «الحجامة» بدون تصريح

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قضت محكمة جنايات الظفرة برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد، وعضوية القاضيين محمد عبدالله، وعلي عبدالله وحضور سعيد المنصوري وكيل نيابة الظفرة، بالحبس 7 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة بحق عربي اتهمته النيابة العامة بتزوير محررات رسمية، وتقديم مستندات مزورة، وهو يعلم بتزويرها إلى جهات رسمية، وكذلك دخول الدولة من دون موافقة الجهات المعنية وممارسته الطب الشعبي «الحجامة» من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهم، وقدمته إلى النيابة العامة التي أجرت معه التحقيق بشأن دخوله الدولة من دون تصريح من الجهة المختصة بعد أن سبق إبعاده عن الدولة، ودخوله من غير المنافذ والإجراءات المعتمدة، وبقاؤه في الدولة من دون وضع قانوني وكذلك قيامه بممارسة الطب وعمل الحجامة للسكان من دون تصريح من الجهة المختصة لذلك.

وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه وتم مواجهته بالمستندات والأدلة التي يتضمنها ملف القضية قبل أن تقرر المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات عن تهمة تزوير محررات، وتقديمها إلى جهات رسمية وهو يعلم بتزويرها كما قضت بالحبس لمدة سنة وغرامة 10000 درهم عن تهمة الإقامة في الدولة بشكل مخالف وعدم اتباع الإجراءات الرسمية المتبعة، ومعاقبته بالحبس 3 سنوات عن تهمة ممارسة الطب الشعبي من دون تصريح والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة.

وقضت المحكمة في ذات الجلسة التي عقدت صباح أمس بمقر محكمة الظفرة في مدينة زايد على متهم آسيوي عرض حياة الآخرين للخطر بعد أن لعبت المخدرات برأسه، وتعدى على زميله في العمل بالضرب، وإحداث عاهة مستديمة له حيث قضت المحكمة بحبس المتهم سنة والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة.