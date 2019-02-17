دبي (الاتحاد) قامت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بزيارة لسوق رايب ضمن فعاليات حديقة أكاديمية شرطة دبي.

وزرعت معاليها شجرة التسامح «الغاف» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعار الرسمي لعام التسامح. وأشادت بالجهود التنظيمية المميزة للسوق، مشيرة إلى مشاركة الوزارة من خلال مشروع «الصنعة» للأسر الإماراتية المنتجة، ومنتجات أصحاب الهمم المتميزة.

وأكد المري أن الأشجار الوطنية الأصيلة في الدولة تعد رمزاً للصمود والتعايش في الصحراء، وتمثل قيمة ثقافية كبيرة في دولة الإمارات، وتقترن بهوية الإمارات وتراثها.

كانت هذه تفاصيل خبر حصة بوحميد تزور «سوق رايب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.