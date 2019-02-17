الامارات | «التعليم والمعرفة» تستحدث 3 برامج ذكية لدعم الاستثمار في المدارس الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة» تستحدث 3 برامج ذكية لدعم الاستثمار في المدارس الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمرار نمو الالتحاق بالمدارس الخاصة خلال السنوات المقبلة سيوفر فرصاً جاذبة للاستثمار. من المصدر

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ثلاثة برامج ذكية لدعم قطاع التعليم الخاص بالإمارة، وتشجيع المستثمرين من ذوي الخبرة في مجال التعليم للاستثمار في مشروعات التعليم، شملت أنظمة المدارس الخاصة في أبوظبي (PASS)، وبوابة المدارس الإلكترونية، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية للمستثمرين، مشيرة إلى استمرار زيادة أعداد الطلبة في المدارس الخاصة بنسبة 5% سنوياً لتصل إلى 282 ألف طالب وطالبة بحلول العام الأكاديمي 2020-2021.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة على موقعها الرسمي، أن برنامج أنظمة المدارس الخاصة في أبوظبي (PASS)، يوفّر معلومات مفصلة تتعلق بشؤون المعلمين تشمل التوظيف والتسجيل والاستقالة والنقل وملف الإنجاز الإلكتروني ونبذة عن المدرسة، مشيرة إلى أنه تم تطبيق هذا النظام على مستوى المدارس الخاصة ويستخدمه ما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة و800 موظف من القيادات المدرسية، فيما يهدف برنامج بوابة المدارس الإلكترونية، إلى تقوية روابط التواصل ولضمان شفافية المعلومات، حيث يمنح جميع المدارس الخاصة صلاحية الدخول إلى بوابة إلكترونية موحدة تحتوي على جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة، كما تضم أيضاً أحدث السياسات والإجراءات والعمليات والقوانين المطبقة في الدائرة.

وأشارت الدائرة إلى أن برنامج البوابة الإلكترونية للمستثمرين في المدارس الخاصة يتيح للمستثمر الاطلاع على فرص الاستثمار المختلفة، في قطاع التعليم الخاص، والإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص، بالإضافة إلى كل المعلومات المتعلقة بالمدارس الخاصة والأراضي والمباني التعليمية ومتطلبات تقديم العروض ومعلومات الاتصال.

ولفتت الدائرة إلى أن استمرار النمو في الطلب على الالتحاق بالمدارس الخاصة، إلى جانب التوقعات بزيادة معدل النمو السكاني خلال السنوات المقبلة في إمارة أبوظبي سيوفران فرصاً جاذبة للاستثمار في قطاع التعليم الخاص بالإمارة، مشيرة إلى معدل نمو مستقر نسبياً بما يعادل 5% (معدل نمو سنوي مركب) خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشارت إلى أن عدد المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي في العام الأكاديمي الجاري بلغ 198 مدرسة موزعة على مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، ومسجلاً فيها نحو 253 ألف طالب وطالبة بما يعادل نحو 65٪ من إجمالي عدد الطلبة في الإمارة، ولفتت إلى أن 73% من الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة مقيمون، و27% مواطنون.

وتتبع المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي 14 منهجاً دراسياً مختلفاً، في حين أن المدارس التي تقدم منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج الأميركي والبريطاني والهندي تستقطب نحو 88٪ من إجمالي الطلبة الملتحقين في المدارس الخاصة.

خطة للارتقاء بمستوى أداء المدارس الخاصة

أفادت دائرة التعليم والمعرفة، بأنها تنفذ خطة استراتيجية شاملة للارتقاء بمستوى أداء طلبة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي من خلال توفير مزيد من فرص التعليم في المدارس المتميزة منها، وتدعم الخطة الاستراتيجية الجهود الرامية إلى تحقيق رسالة الدائرة التي تتمثل في ضمان تزويد طلبة المدارس الخاصة بالمعرفة والمهارات والقيم والسلوكيات اللازمة لمواصلة مسيرتهم التعليمية وتشجيعهم على السعي إلى التعليم المستمر وإعدادهم للمساهمة في المجتمع العالمي وامتلاك القدرة على المنافسة مع غيرهم، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وثقافة الدولة وتراثها.

65 %

من الطلبة في أبوظبي ملتحقون بمدارس خاصة.