الامارات | خليجية تتهم زوجة أبيها بعمل سحر لها

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجية تتهم زوجة أبيها بعمل سحر لها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّلت محكمة استئناف الفجيرة قضية متهمة فيها خليجية بعمل سحر لابنة زوجها، بقصد التأثير فيها، وتسخيرها لقضاء مصالحها، للتأكد من صحة الأدلة الواردة في ملف القضية.

وبحسب الجلسات السابقة وتحقيقات النيابة العامة، فإن الشاكية (ابنة الزوج) قدمت بلاغاً لدى جهات الاختصاص، يفيد بقيام زوجة أبيها بعمل سحر لها اكتشفته من خلال وجود بقعة صفراء اللون على السرير الخاص بها، ومن بعدها شعرت بأن حالها يتغير من حيث وضعها الصحي وعلاقاتها الاجتماعية، ما أكد لها حقيقة أن زوجة أبيها عملت لها سحراً.

وأكدت الشاكية أن شقيقها تواصل مع زوجة أبيهما عبر رسائل كتابية في تطبيق «واتس أب» منتحلاً شخصية نسائية تطلب من المتهمة عمل سحر لها، لتسهيل أمر ما في حياتها، فتجاوبت معه المتهمة، مؤكدة قدرتها على عمل السحر له، ما دفعه لتقديمها في ملف القضية كدليل إدانة للمتهمة.

من جانبها، أنكرت المتهمة ما نسبت إليها من تهم، مؤكدة قوة علاقتها مع ابنَي زوجها، اللذين ربتهما وهما صغيرين حين تزوجت والدهما قبل 25 عاماً، موضحة أن ابني زوجها تهجما عليها في منزلها بالضرب، متهمين إياها بامتهانها السحر، وسألاها وهي في حالة من عدم التركيز بعد تعرضها للضرب عن حقيقة قيامها بعمل سحر لابنة زوجها حين أجابت بنعم، إذ لم تكن تستوعب ما كانت تقوله، كونها كانت تحت تأثير الضرب العنيف الذي تعرضت له من قبلهما.

وأشارت إلى أنها حين تواصل معها عبر «واتس أب» ابن زوجها منتحلاً شخصية امرأة كانت على دراية بأنه أحد أبناء زوجها، وكانت تسير معه حتى تعرف هدفه، وتكشف أمره، مؤكدة أنها ستحرك دعوى جزائية ضد ابن زوجها، لتواصله معها باسم وشخصية مستعارين.