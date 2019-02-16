

جدة-أمل العامري رفعت رئيسة اللجنه المنظمة لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر نسخه ٩ اسمى ايات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة على رعايته لفعاليات المعرض الذي حظي بتدشين صاحب السمو الامير سعود بن جلوي بمشاركه ٢٢دولة ونحو ٢٠٠ عارض

وقالت ان رعاية سموه لهذا الحدث العالمي اثلج قلوب المشاركين

واضافت ان معرض جدة الدولي للسياحة والسفر ٩ والذي اختتم فعالياته الليلة البارحه شهد كثافة عدديه من الزوار اقتربت من ٣٠ الف من الزوار في الوقت الذي شهد المعرض طرح وجهات سياحيه عالمية جديدة لم تكن موجوده

واكدت ان هذه النجاحات تحققت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمكانة مدينه جده الاقتصاديه والسياحيه واهميه السوق السعودي بالنسبه للعالم لافته ان الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين تعمل على دعم السياحة الداخليه والخليجيه بما يتوافق مع رؤية التحول الوطني بما يتوافق ٢٠٣٠

من جهته شكر المدير التنفيذي المهندس حمزة ناصر كل من ساهم في نجاح هذا المعرض والخروج بنتائج ايجابيه ومد جسور العلاقات بين الدول المشاركه واصفا المعرض بانه كان منبر للثقافه السياحيه وعرض جوانب الفلكور التراثي الجميل لها

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لمعرض جدة للسياحة تشكر الامير مشعل بن ماجد لرعايته فعاليات المعرض وانابته للامير سعود... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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