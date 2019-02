أشهى المكونات الإيطالية الفاخرة وأحدث الأساليب المبتكرة في عالم الطهي

تنظم وكالة التجارة الإيطالية "مختبر الطعام الإيطالي" في الدورة الحالية لمعرض جلفود بهدف التعريف بالنكهات الحقيقية الإيطالية وتجربة تذوق أشهى الوصفات الإيطالية الشهيرة والمفضّلة لدى الجميع، إضافة إلى تقديم ألذّ الأطباق المحضرة بأحدث الأساليب المتبّعة في إعداد الوجبات مع لمسة إيطالية أصيلة.

ولأول مرة في دورة معرض جلفود لهذه السنة، سيقوم أكثر من خمسة عشر من أمهر الطهاة الإيطاليين العاملين في أبرز المطاعم في دبي و القادمين من إيطاليا بإعداد أطباق مميزة وباقة من المأكولات المبتكرة التي تلبي مجموعة أساسية من متطلبات الحميات الغذائية ، بما في ذلك الحساسية المفرطة تجاه بعض الأطعمة وحساسية الغذاء بشكل عام وعدم تجانس الأطعمة و النظام الغذائي النباتي، إلى جانب إعداد وجبات طعام إيطالية فاخرة وعصرية، من خلال إعادة ابتكار الأطباق التقليدية المفضّلة لدى العائلات.

ولأول مرة خلال فعاليات "مختبر الطعام الإيطالي"، سيتم تنظيم عرض Sfoglina أو "تحضير الباستا البهلوانية" من قبل الشيف الغنيةعن التعريف كارلا بريليادوري Chef Carla Brigliadori, القادمة من إيطاليا الى دبي من أجل المشاركة في فعاليات معرض جلفود التي تستمر لمدة خمسة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة الممتدة بين 17 و 21 فبراير الجاري. و بهذه المناسبة يرحب الجناح الإيطالي بالتجار والمستوردين و بخبراء التغذية المحترفون وعشّاق الأكلات المميزة للاستمتاع بمشاهدة عروض الطهي، فضلًا عن مشاركة حوالي 200 شركة منتجة و مصدرة للمواد الغذائية و المكونات الإيطالية لاستكشاف فرص عمل جديدة لهم في منطقة الشرق الأوسط.

يعدّ الجناح الإيطالي واحدًا من أكبر الأجنحة في معرض جلفود هذه السنة ويحظى بدعم من وكالة التجارة الإيطالية (ITA). حيث سيقوم بعرض المنتجات الإيطاليةعالية الجودة التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا"، بما في ذلك عدا" لا حصرا" الحبوب والبقوليات والدقيق والباستا والأرز ومنتجات الألبان والمنتجات المعلبة والمربى والعصائر والخبز والمحمصات والبسكويت والحلوى والوجبات الخفيفة والمأكولات البحرية والزيوت والدهون والتوابل مثل الخل، والقهوة والمشروبات. إنه حتماً الحدث المثالي للمستوردين والموردين والموزعين في قطاع الأغذية والمأكولات الذين سيجدون كل جديد و مفيد في مكان واحد .

كما يستعد مجموعة من كبار الطهاة الإيطاليون لتقديم تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق الإيطالية وذلك من خلال مشاركتهم في مسابقة "نكهات من العالم" Tastes of The World, وهي المنصة الجديدة لمعرض جلفود هذا العام التي تقدم العروض الحية والفقرات المحترفة مع أبرز الطهاة المتميزين. ولأول مرة يشهدها المعرض في تاريخه، سيتنافس نخبة من ألمع الطهاة في تقديم أفضل الأطباق على مستوى القارات ، مما سوف يتيح للزوار فرصة نادرة للاستمتاع بالعروض المذهلة ومشاهدة أسرار الطهي والتقنيات المحترفة التي يتميز بها الطهاة ذوو الصيت الذائع عالميًا. ومن جانبها، ستلعب إيطاليا دورًا محوريًا في الفعالية الجديدة للمعرض ضمن قارة أوروبا، وذلك بمشاركة الطهاة الإيطاليين واستخدام المكونات الإيطالية خلال جميع أيام المعرض لتقديم نكهات وأطباق فريدة المذاق. لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا

و ضمن هذه الفعاليات سوف يقوم الشيف والتر بوتينزا Chef Walter Potenza, وهو ممارس متميز ورائع ويمتلك خبرة هائلة في فنون المطبخ الإيطالي التقليدي والمقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد أطباق شهية ومميزة باستخدام المنتجات ذات المذاق الإيطالي الأصيل خلال مسابقة "نكهات من العالم" على منصة Tastes of The World وذلك يوم الاثنين الموافق 18 فبراير. كما سيشارك أيضاً في هذا الحدث الشيف هاينز بيك, Chef Heinz Beck وهو أحد أشهر الطهاة البارزين في دبي و العالم وخبير فن الطهي المبتكر، الحائز على 3 نجوم ميشلان، حيث سيقدم عروض حية لبعض وصفاته العصرية والصحية على منصة Tastes of The World وفي مختبر الطعام الإيطالي أيضا".

وسيستضيف مختبر الطعام الإيطالي مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات ECI بالشراكة مع هيئة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE ، وذلك يوم الثلاثاء 19 فبراير في تمام الساعة 12 ظهرا ، لعرض ندوة بعنوان "الفرص التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لصناعات الأطعمة الحلال". تستهدف هذه الندوة التثقيفية المنتجين الإيطاليين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن أهمية الشهادات والإجراءات المتبعة للصادرات الغذائية الحلال و التي توافق معايير سوق الأغذية في الإمارات العربية المتحدة و عدد كبير من الأسواق الآسيوية.

ومن جانبه، صرح السيدجيانباولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان، قائلًا: "يتغير مشهد الطهي وعالم المأكولات باستمرار في ظل توجه المستهلك نحو خيارات حديثة مثل الأطعمة الخالية من الغلوتين أو النظام الغذائي النباتي أو تفضيل استهلاك المكونات الصديقة للبيئة و هي إتجاهات تحظى بأولوية عند الأشخاص الذين يتبعون نظاماً معيناً من الحميات الغذائية بشكل خاص، سواء كان ذلك عند الطهي في المنزل أوعند تناول الأطعمة في المطاعم في الإمارات . حاليا" قد لا تكون المأكولات الإيطالية هي الأطعمة الأولى التي تتبادر إلى ذهنك، لكنني أشجع الأشخاص على الإقبال على الأطعمة الإيطالية المعاصرة و المقدمة بشكل مختلف وبعقلية متفتحة. وأود أن أشير إلى أن لدينا منتجين موهوبين على دراية بكل متطلبات المستهلك و لذا فانهم يقدمون تشكيلة مختلفة من المنتجات، مثل: الباستا الخالية من الغلوتين والحلويات والوجبات الخفيفة وغير ذلك دون التأثير على الجودة والنكهة التي تشتهر بها المنتجات الإيطالية عالميا". نحن نفتخر بتراثنا في مجال الطهي، ويعد الطعام أحد الأيقونات الأكثر شهرة وعشقًا لدى الشعب الإيطالي. تجدر الإشارة إلى أن قيمة السلع المستوردة من إيطاليا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تزيد على 320 مليون يورو سنوياً".

يتواجد مختبر الطعام الإيطالي التابع لوكالة التجارة الإيطالية في قاعة الشيخ سعيد، جناح رقم S1-302، وفيما يلي قائمة المنتجين الإيطاليين المشاركين خلال معرض جلفود 2019:

Casinetto, كازينيتو للتجارة موزع يركز على "الطعام الإيطالي الحقيقي" الإقليمي والطبيعي المحضر بمهارة عالية، ويقدم في الوقت الحالي أكثر من 1500 صنف غذائي لعملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة

Cirio, أحد الرواد الإيطاليين المتخصصين في إنتاج الطماطم والخضروات المعلبة

I Love Italian Food (أحب الطعام الإيطالي), وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية تسعى إلى الترويج للطعام الإيطالي ونشره عالمياً

Medi Mais, شركة متخصصة في تصنيع عصائر الحمضيات منذ عام 1989

Monini SpA, واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتصدير زيوت الزيتون الإيطالية

OliOliena, شركة متخصصة في مجال إنتاج زيوت الزيتون بجودة عالية

Santa Tecla, شركة إيطالية متخصصة في إنتاج زيت الزيتون

Torrefazione Monforte, واحد من أكثر مصانع تحميص البن الصديقة للبيئة ابتكارًا على المستوى التقني في أوروبا