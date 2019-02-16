وأفاد المتحف، الجمعة، بأن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن عثر على أدلة تظهر أن المتحف أعطى تاريخ ملكية مزور للنعش المطلي بالذهب لنجمنخ.
واشترى المتحف القطعة من تاجر أعمال فنية في باريس عام 2017 وكان يعرضها حتى هذا الأسبوع.
وكان نجمنخ كاهنا بارزا في القرن الأول قبل الميلاد.
وقال محققون إن المتحف حصل على وثائق مزورة، بما في ذلك رخصة تصدير مصرية "مزورة" عام 1971.
وقدم مدير المتحف، دانييل ويس، اعتذارا لمصر. وقال إن المتحف كان ضحية احتيال وشارك بشكل غير مقصود في تجارة آثار غير مشروعة.
وأكد المتحف أنه يتعاون مع التحقيقات، ويراجع عملية الاستحواذ.
كانت هذه تفاصيل خبر متحف أميركي "يعتذر".. ويعيد قطعة أثرية ثمينة إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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