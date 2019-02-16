الامارات | بالفيديو.. تعرف إلى تفاصيل مبادرة تخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف إلى تفاصيل مبادرة تخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تمدد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية إلى نهاية ديسمبر المقبل.

وتشمل المبادرة خصم 50% من أول يوم إلى 50 يوما من تاربخ ارتكاب المخالفة، وخصم 30% من 51 يوما إلى 80 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.

أما اذا بلغ عدد الأيام من 81يوم لأكثر لا يوجد خصم.

المزيد في الفيديو المرفق.