الامارات | بالفيديو.. تعرف إلى تفاصيل مبادرة تخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف إلى تفاصيل مبادرة تخفيض المخالفات المرورية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تمدد مبادرة تخفيض المخالفات المرورية إلى نهاية ديسمبر المقبل.
وتشمل المبادرة خصم 50% من أول يوم إلى 50 يوما من تاربخ ارتكاب المخالفة، وخصم 30% من 51 يوما إلى 80 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
أما اذا بلغ عدد الأيام من 81يوم لأكثر لا يوجد خصم.
المزيد في الفيديو المرفق.
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