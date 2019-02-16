محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي مساء اليوم معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق.

وقد استعرض سموه والمسؤول الهندي علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عموما و بين دبي وكيرلا على وجه الخصوص.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق عمق هذه العلاقات وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في المجالات كافة بما يحفظ للبلدين والشعبين الصديقين مصالحهما الوطنية المشتركة.

وتلقى سموه خلال اللقاء دعوة رسمية من معالي رئيس وزراء كيرلا لزيارة الولاية التي يبلغ تعداد سكانها ما يزيد عن خمسة وثلاثين مليون نسمة يكنون كل المحبة والتقدير لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقيادة دولة الإمارات الرشيدة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.