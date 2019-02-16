كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما التحديات التي تواجه قطاع العقارات الصناعية بدبي؟

في حين أن سوق العقارات الصناعية واللوجيستية في دبي ظل مستقرا نسبيا في الأشهر الستة التي سبقت عام 2019، فإنه لا يزال يمثل تحديا وفقا لما ذكره خبير في الصناعة.

وقال أندرو لوف، الشريك ورئيس وكالة الاستثمار والتجارة في كافنديش ماكسويل، وهي شركة مستقلة، “سنواصل مراقبة ظروف السوق حتى عام 2019، لنقدم لعملائنا رؤى الخبراء لمساعدتهم على تحديد أفضل السبل لتحقيق أقصى قدر من الاستثمار والعوائد”.

وكان “لوف” يعلق على “تقرير دبي الصناعي والخدمات اللوجستية لعام 2018″، والذي يقدم نظرة شاملة وفريدة على تنافسية دبي الشاملة كمركز لوجستي، والبنية التحتية المتاحة، والعرض والطلب، وفرص قطاع السوق للنمو والاستثمار.

وتم إعداد التقرير من قبل فريق الوكالة الاستثمارية والتجارية في الشركة، من خلال رسم البيانات من معرفتها الصناعية المتعمقة، بالتعاون مع مجموعة واسعة من العملاء والشركاء.

وتقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدفع الطلب على العقارات في القطاع الصناعي عبر دبي، حيث يسعى الكثير منها للبحث عن فرص للانتقال والاستفادة من ظروف السوق الأكثر ليونة في محاولة لخفض تكاليفها المهنية.

وشكلت صناعات اللوجيستيات / التوزيع والتجارة العامة أكثر من 60 في المائة من الطلب، حيث أظهر التصنيع أيضا مستويات استقصاء إيجابية، مما يدل على القدرة التنافسية لدبي في قطاع الأعمال، بحسب موقع زاوية.

وتمثل حصة السوق ما يقرب من 10 في المائة من اقتصاد دولة الإمارات، وحصة سوق النقل والإمداد تتفوق بشكل كبير على المنطقة الأوسع، ويقول الخبراء إن استمرار الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع يجب أن يوفر منصة للنمو المستقبلي وضمان أن تلعب الصناعة دوراً هاماً في الاقتصاد في المستقبل.