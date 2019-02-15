مدارس شرطة أبوظبي تناقش مبادرات "التسامح"

أبوظبي (الاتحاد) ناقشت شرطة أبوظبي، المحاور السبعة التي أقرتها اللجنة العليا لعام التسامح، في ورشة عصف ذهني ركزت على المبادرات التي ستنفذها إدارة مدارس الشرطة في قطاع الموارد البشرية، خلال عام التسامح.

وشارك في الورشة التي عقدت في مختبر الابتكار والسعادة بمبنى إدارة مدارس الشرطة في الفوعة بالعين، العميد مهنا محمد النعيمي، مدير إدارة مدارس الشرطة، وجرى استعراض أفكار المبادرات التي تعزز قيم التسامح في التعليم، بالتركيز على توفير برامج تعليمية وتثقيفية حول التسامح لطلاب مدارس الشرطة، وتضمينها في المقررات، مدعومة بفعاليات تتمحور حول القيم نفسها.

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