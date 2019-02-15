"جنايات العين" تحيل متهماً للعلاج بمصحة نفسية

جمعة النعيمي (العين)

نظرت محكمة جنايات العين قضية شاب خليجي في العقد الرابع من العمر، مريض بمرض نفسي، ويعاني السكري، قام بتناول عقاقير طبية مخدرة دون وصفة طبية مختومة من المستشفى، وعندما تحدث قاضي المحكمة مع المتهم عن سبب قيامه بتناول العقاقير الطبية المخدرة دون الحصول على رخصة من الطبيب أو المستشفى، رفض المتهم التحدث أو تلقي العلاج في مستشفى حكومي بمدينة العين، وطلب نقله إلى مستشفى في أي إمارة ليتلقى العلاج بشكل صحيح، وذلك نظراً لعدم تناوله دواء السكري الخاص به لأكثر من 4 أشهر.

وطلب قاضي المحكمة إحالة المريض لمصحة نفسية لاستكمال العلاج في مدينة العين، كما قدم محامي المتهم المريض بأن موكله يخضع لعلاج، ولم يكمل العلاج، نظراً لعدم التقيد ولسوء الحالة النفسية، إضافة إلى أن المتهم قدم أوراقاً ثبوتية تؤكد صدق حديثه عن عدم وجود ختم لمأمور الضبط، أو ختم، أو توقيع من قبل النيابة العامة لحضوره ومثوله أمام القضاء.

وطالب محامي المتهم أجلاً للمرافعة كون أن موكله مريض، ويحتاج للرعاية الصحية لتلقي العلاج كاملاً، والمثول خلال الجلسة القادمة إن أمكنه ذلك، فوافق قاضي المحكمة على الطلب للنظر في ملابسات القضية، وتم تأجيل النظر في القضية.