براءة آسيوي من الاستيلاء على أموال مضيفة

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

برأت محكمة جنايات الظفرة، برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد، وعضوية القاضيين محمد عبد الله وعلي عبد الله، شاباً من الجنسية الآسيوية من تهمة خداع مضيفة جوية، والاستيلاء على أموالها،، بعد أن أوهمها بأنه يعمل طياراً بإحدى الشركات الجوية، ويمتلك استثمارات في الإمارات ولدية مكاتب سياحية بها ويمكنه توظيف عمال في شركاته.

وبدأت تفاصيل القضية، عندما تقدمت فتاة من الجنسية الآسيوية تعمل مضيفة جوية، قدمت إلى الدولة بتأشيرة زيارة ببلاغ تتهم فيه شاباً من جنسيتها بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن أوهمها بأنه يعمل طياراً ولديه شركات في الدولة، ويمكن أن يستخرج تأشيرات عمل، وبناء عليه قدمت له مبالغ مالية باسمه وأسماء أشخاص آخرين طلب منها تحويل الأموال عليهم، وذلك لاستخراج 25 تأشيرة لعمال من جيرانها، إلا أن المتهم قدم لها تأشيرات مزورة، ورفض رد المبالغ التي حولتها إليه الشاكية من العمال، أو استخراج تأشيرات صحيحة.

وبناء عليه، تم تحويل المتهم إلى النيابة التي أنكر أمامها أنه يعمل طياراً، وأن له علاقة من قريب أو بعيد بالمتهمة ليتم تحويله إلى محكمة الجنايات التي استمعت إلى أقوال الشاكية، وقدمت مستندات تثبت عدم صحة أقوال المتهم بأنه لا يعرف عنها شيئ،اً ومنها شيك حرره المتهم باسمها في وقت سابق بجانب أوراق تثبت وجود علاقة تجارية بينهما، وكذلك مستند من مكتب السفريات يؤكد أن المتهم هو الذي تقدم بطلب لاستخراج تأشيرة الزيارة الخاصة بالمتهمة لدخولها إلى الدولة، وهو ما يؤكد عدم صحة أقوال المتهم بعدم معرفته بها مسبقاً.

وبدوره، أنكر المتهم مجدداً وجود علاقة بينه وبين المجني عليها، موضحاً أن الشيك حرره لشخص آخر ولم يحرره للمجني عليها، ولكن لوجود خلافات بينه وبين الشخص الذي حرر له الشيك قام بكتابة اسم المجني عليها على الشيك ليوهم المحكمة بأن هناك علاقة بينه والمجني عليها.