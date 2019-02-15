"آيدكس".. منصة دولية لصناعات عسكرية دفاعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

ناصر الجابري (أبوظبي)

تحظى دورة معرضي الدفاع الدولي «آيدكس 2019» والدفاع البحري «نافدكس 2019»، والتي تنطلق في أبوظبي غدا، بمشاركة أكثر من 1310 شركات من 62 دولة.

وتعد هذه المشاركات الأكبر من نوعها من قبل الشركات الدولية والتي حرصت على استعراض أبرز ابتكاراتها وأحدث إصداراتها.

وتتنوع المشاركات الدولية، حيث تقدم الشركات مجموعة متنوعة من الأسلحة القتالية المطورة والمدرعات والدبابات، إضافة إلى الطائرات من دون طيار وكاميرات المراقبة والمتابعة، إضافة إلى المعدات والنظم التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومفاهيم العلم الحديث، بما يرسخ من دور المعرض باعتباره جامعاً لأبرز الشركات والابتكارات والآلات ذات العلاقة بتعزيز الأمن والأمان ورفد القوات بما تحتاجه لمواجهة التهديدات المختلفة.

وحرصت الشركات على دعوة زوار المعرض للمشاركة من خلال المنشورات الترويجية حول أحدث ابتكاراتها عبر منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية بمختلف اللغات، تأكيداً على أهمية الدور الذي يلعبه المعرض للنهوض بمستقبل ابتكارات الصناعات العسكرية مع وجود صناع القرار والمسؤولين من مختلف دول العالم.

وترصد « الاتحاد » أبرز الابتكارات والمشاركات الدولية في الدورة الجديدة.

قطاع الأمن والطيران

تستعرض شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية عبر المنصة 01-A11، إحدى أبرز الشركات في قطاع الأمن والطيران عالمياً، تقنياتها الجوية والدفاعية الصاروخية وطائراتها التكتيكية وأنظمتها المروحية ومركباتها غير المأهولة، عبر ابتكارات تسهم في إنشاء وتطوير قدرات دفاعية متقدمة تسهم في دعم جهود الدول لضمان سلامة المواطنين، واستقرار البلدان ضد التهديدات المتنامية في العصر الراهن.

جيل جديد من «كلاشنكوف»

وتقدم شركة «روس أوبورون إكسبورت» جيلاً جديداً من بنادق كلاشنكوف من فئة الـ200 من تصميم وإنتاج تجمع الشركات «كلاشنكوف»، حيث يتم تقديمها لأول مرة في خارج روسيا بمعرض «آيدكس 2019»، وتحتفظ البنادق الرشاشة من فئة الـ200 بجميع مزايا التصميم التقليدي لرشاشات «كلاشنكوف»، مثل الاعتمادية والعمر الطويل في الخدمة والبساطة في الصيانة.

طائرات النقل

وأعلنت شركة «إيرباص» عن استعراضها خلال المعرض نموذجاً مصغراً للطائرة «A330MRTT»، ويتمتع هذا النوع من طائرات النقل بحضور في جميع الأسواق خارج الولايات المتحدة الأميركية، مع تنامي عدد الطلبات للحصول على الطائرة إلى 12 دولة، حيث سلمت الشركة 35 طائرة من أصل 60 طائرة أثبتت قدراتها القتالية وأتمت أكثر من 170 ألف ساعة طيران في الخدمة، وتعد من الطائرات المناسبة لإعادة تزويد الطائرات بالوقود جواً.

وتعرض الشركة مجسماً لطائرة «A400M»، التي تجمع أحدث التقنيات والقادرة على القيام بمهام تكتيكية واستراتيجية، كما سيتم عرض مجسم عن طائرة «Zephyr» الحاصلة على أرقام قياسية عالمية والتي تعمل على الطاقة الشمسية من دون وجود طيار وتجمع بين مميزات القمر الصناعي، ومرونة الطائرات من دون طيار.

نظام المراقبة الساحلي

وتقدم الشركة منصة ذكية متخصصة بتحويل البيانات إلى معلومات مهمة قابلة للتنفيذ، مثل نظام المراقبة الساحلي «STYRIS» المنتشر في 55 دولة، ونظام «OceanFinder»، وهي منصة على شبكة الإنترنت تعالج صور الأقمار الصناعية لكشف وتحديد هوية ما يتم التعامل معه في البحر، ونظام «I4D»، وهو عبارة عن مجموعة من الأنظمة لإدارة البيانات متعددة المصادر وتحليلها، مما يساعد على اتخاذ القرارات الذكية.

نظام تدريب المحاكاة

وتعرض شركة «ميجيت لأنظمة التدريب»، نظام تدريب المحاكاة «فاتس 100 إم آي إل»، وهو بمثابة تطوير موسع لقدرات التدريب على استخدام الأسلحة ويقدم عدة مميزات منها محرك الرماية البرمجي ثلاثي الأبعاد المتطور، وخاصية التشخيص المعزز مع تدريب آلي ذكي وتدريب جماعي، ويوفر النظام الجديد مجموعة من الوظائف لكل من المدرب والمتدرب، ويقدم التحليلات ذات الصلة بالتعامل مع الأسلحة الصلبة، واختيار أفضل اللقطات لإطلاق النار، إضافة إلى أدوات تدريب تسمح بتسليط الضوء تلقائياً على نتائج المتدربين بهدف تعزيزها أو تصحيحها.

وتقدم الشركة أيضاً نموذج «جران تراب»، وهي عوارض لإطلاق الرصاص المطاطية التي تستخدم وسائط لينة تساعد على إيقاف جولات الرصاص القادمة والتقاطها، حيث يسهم بالحد من الضجيج الذي تخلفه الإصابة وغبار الرصاص في الجو، إضافة إلى تقليل تطاير البقع السوداء والارتداد من جراء إطلاق النيران.

تقنيات حلول الدفاع

وتقدم شركة «أميركان باور سيستمز»، منظم «أيه بي أس - 500»، والذي يعد أحدث ما توصلت إليه أجهزة التحكم في شحن التيار مما يوفر الشحن والرعاية الأمثل للبطارية من خلال استخدام كل من التيار والجهد لتنظيم الشحن، ويمكن للمنتج الاتصال عبر شبكة اتصال منطقة شبكة التحكم واستخدامه مع أنظمة 12 و24 و48 فولت، كما يمثل شحن البطارية المثالي للتطبيقات البحرية والبرية، نظراً لاستخدامه في نقاط بيانات متعددة، بما في ذلك جهد البطارية والتيار في خارج البطارية ودرجة حرارة المولد لشحن أي نوع بطارية متوفر تجارياً، كأحدث تقنية في أيونات الليثيوم.

وتقدم مجموعة «تاليس» مجموعة من تقنيات حلول الدفاع، من خلال الأدوات المساهمة في تجهيز القوات بالوسائل اللازمة لمساعدتهم في الاستعداد وتحقيق التفوق التكتيكي والحفاظ عليه مع التخطيط الاستراتيجي في مواجهة أي تهديد، حيث ستستعرض الحساسات الذكية وأنظمة الدفاع المتطورة وتطوير أنماط التعاون خلال الاشتباك، ونظم الاتصال والتجهيز للجنود في سياق الحرب الرقمية.

ويصدر مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي خلال المعرض الطبعة الرابعة من تقريره الخاص حول العلاقات المستمرة والمتواصلة التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خاصة المتعلقة بشؤون الدفاع، حيث يسلط التقرير الضوء على حجم هذه العلاقة الممتدة وما وصلت إليه خلال السنوات الماضية بوجود الإرادة المشتركة في مواجهة مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.

مدفع الهاوتزر

وتقدم شركة «بي إيه إي سيستمز» مدفع الهاوتزر«M777» خفيف الوزن الذي يتمتع بجاهزية تكتيكية وقوة إطلاق كبيرة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في القطاعات العسكرية، تتضمن الإلكترونيات المتقدمة والحلول الأمنية وتكنولوجيا المعلومات.

وتستعرض شركة «اتش جي اتش» الفرنسية، كاميرا للمراقبة واكتشاف التهديدات التلقائية من خلال تقنية الاستشعار، كما تقدم شركة «سيشبل» من النمسا مجموعة متنوعة من طائرات من دون طيار، عبر نظام «اس-100» والذي له العديد من الاستخدامات المدنية والعسكرية منها مكافحة التهريب ومراقبة التلوث والتسرب النفطي واستطلاع الناقلات والمناطق وتقييم الإضرار، إضافة إلى دعم عمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والتصوير الجوي والبحث والإنقاذ.

المركبات القتالية المدرعة

وتقدم شركة «كينت بريكسوب» من المملكة المتحدة مجموعة من منتجات أنظمة المراقبة للمركبات القتالية المدرعة، مثل الدبابات وناقلات الأفراد المدرعة والمناظير، بينما ستطرح شركة «بي سي بي» جهاز «باراكودا» لوقف القوارب المسيرة.

وتستعرض مختبرات «يو آرس آس» نسختها المطورة من الروبوتات المسيرة، «كافالري» التي تتكون من أنظمة غير مأهولة وطائرات من دون طيار بهدف تقديم الدعم في عمليات الإغاثة الميدانية وإيصال المستلزمات للمحتاجين عبر منصات سريعة وقوية قادرة على التحرك في الظروف الصعبة، وفقاً لمفاهيم الذكاء الاصطناعي.

وتتميز روبوتات الراحلات غير المأهولة بالقدرة على التحكم بها عن بعد، وتحديد موقعها بدقة عبر نظام ربط إلكتروني بين المستخدم والآلة، إضافة إلى خاصية العودة للنقطة أو الموقع الذي انطلقت منه في حالات الطوارئ أو الاستدعاء بعد انتهاء المهمات، كما يمكن لهذه المركبات القيام بعمليات دقيقة وإزالة الألغام خلال مرورها في مختلف التضاريس. من ناحيتها تشارك شركة «أدفانسد أرمور اينجنيرنج» من خلال عدة ابتكارات في 4 قطاعات تشمل الأمن والدفاع، والنقل، وأعمال العمارة المعدنية، ومعدات البناء، ومنها حاملة الأفراد المصفحة وتشمل ماكينة ثني وتشكيل الحديد بقدرة 800 طن وقدرة استيعاب حديد حتى عرض 7.2 تمكن من تشكيل غير حراري لأصعب قطع الحديد المصفح لمجموعة من منصات مركبات «APC» مثل 66X، 8X8 وحتى المركبات المجنزرة.

«آرمور» الأوكرانية تعرض «فارتا» مركبة نقل القوات المقاتلة

تقدم شركة «آرمور» الأوكرانية، مركبة «فارتا» والتي تستخدم في الدوريات ونقل القوات والأدوار القتالية، ويتوافر فيها مقعد خاص لقائد الدورية وسائق المركبة، إضافة إلى سعة إجمالية تبلغ 8 أشخاص، كما أنها توفر حماية «stanag 4569» من المستوى الثاني ضد الأسلحة النارية عيار 7.62، وتستخدم المركبة هيكلا داخليا على شكل «V» لاستيعاب المقاعد المضادة للألغام، مما يعطي حماية لأفراد الطاقم لتحمل تفجير شحن يصل إلى 6 كجم من مادة «TNT.»، ويسمح محرك الديزل من النوع التوربيني 270-300hp، للسيارة بتحقيق أقصى سرعة للطريق تصل إلى 120 كم في الساعة لمسافة 1250 كم كحد أقصى.

وتستعرض مجموعة «سيرفايتك»، لتصنيع وتوريد معدات السلامة، بدلات وقائية جديدة لمقاومة الكيماويات والهجمات المتعلقة بها، من خلال إضافة تفاصيل جديدة تسهم في منع تسرب الإشعاعات ووصولها ضمن تفاصيل تضمن التحرك الفاعل لمرتدي البدلات الوقائية.

وتتضمن البدلة الوقائية «ديرمون»، تقنية النانو للحماية من أشعة جاما منخفضة المستوى عبر مواد مصنوعة من جزيئات معدنية سائلة لها الموصلية الحرارية العالية، حيث تبرد مرتديها عن طريق نقل الحرارة من خلال داخل المواد المصنوعة، ووفقاً للاختبارات التي أقيمت نجحت في توفير الحماية ضد أشعة جاما وصولاً إلى درجة 130.

كما تقدم الشركة البدلة «نورمب»، والتي تجمع بين الكربون والأغشية التكنولوجية، حيث تم تصميم البدلة المهجنة للاستخدام في السيناريوهات الكيميائية والبيولوجية، وفي الحماية ضد عوامل الحرب التقليدية مثل الغازات، كما تستخدم للقوات البرية وتحتوي على مرشحات مجهزة بكربون منشط كروي، وتتميز أيضاً بمرشحات مخصصة لمعالجة الهواء والماء والغاز، وهي قابلة للنفاذ وامتصاص الهواء وقابلة للغسل ومقاومة مياه البحر.

بدورها تكشف شركة «أميريكان سيستم» عن نظامها الجديد «APS-500» وهو مولد طاقة تم تصميمه للحد من تكاليف المعدات والصيانة، وخفض استهلاك الطاقة من نقاط بيانات متعددة مثل جهد البطارية ودرجة الحرارة الحالية للداخل والخارج للبطارية لتنظيم شحن معظم البطاريات المتوافرة تجارياً خاصة في التطبيقات البحرية والبرية.

«ترمل» رادار متعدد الوظائف على الأرض

تقدم شركة «هينسولدت»، وهي شركة مستقلة متخصصة في حلول المستشعرات، مجموعة واسعة من تقنيات أجهزة الاستشعار منها جهاز الرادار «بريسير» متعدد الوظائف الذي تم تطويره حديثاً، ونظام «بيلير» المضاد للطائرات من دون طيار.

وتستعرض الشركة مستشعر «بريسلسرتم» لمراقبة المناطق البحرية والساحلية الضخمة ضد القرصنة من خلال الرصد الرادوي المحدد بالبرمجيات، والذي يترجم أحدث البيانات إلى استشعار عالي الأداء قابل للتطوير، ويمكن تركيبه على طائرات الهليكوبتر والطائرات من دون طيار، كما تستعرض رادار «ترمل» وهو رادار متعدد الوظائف على الأرض يضمن الكشف السريع وتتبع 1500 هدف في دائرة نصف قطرها تصل إلى 250 كم وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كم.

وتقدم الشركة جهاز استشعار الحماية الذاتية «ميلدوس» لطائرات الهليكوبتر والطائرات ذات الجسم العريض، بما يسمح لها بالكشف عن مهاجمة الصواريخ والبدء في اتخاذ تدابير مضادة، وهو مستشعر تصوير سلبي يكتشف توقيع الإشعاع فوق البنفسجي على الصواريخ المقتربة.

«كودان» تعرض أنظمة للملاحة الساتلية

تقدم شركة «كودان» أحدث إصداراتها من أجهزة الاتصالات والذي يتميز بامتلاكه ألف قناة، منها 500 من قنوات الاتصالات القابلة للترجمة، ونظام تحديد المواقع العالمي المضمن والنظام العالمي للملاحة الساتلية، وإمكانية تقديمه للمضادات الإلكترونية، ومعدلات عرض النطاق، كما يمكن تشغيل 3 بروتوكولات مختلفة لأمن الاتصالات في وقت واحد.

ويتضمن الجهاز تقنية التنبؤ الخطي المتحرك ثلاثي الموجة مع تشفير يقدم معدلات من 2400 بت في الثانية إلى 300 في الثانية وإمكانية لربط الرسائل الصوتية، وإرسال رسائل صوتية رقمية عبر قناة لا تعمل فيها الاتصالات الصوتية الرقمية أو التماثلية، حيث يتم تخزين جميع الرسائل الصوتية المستلمة والمرسلة في سجل مكالمات جهاز الإرسال والاستقبال ويمكن إعادة تشغيلها أو إعادة توجيهها إلى محطات أخرى، إضافة إلى إمكانية التحكم عن بعد، مما يتيح نطاقاً من خيارات تحديد المواقع بما يتناسب مع الموقف التكتيكي أو لتحقيق ظروف اتصال أفضل.

من ناحيتها تستعرض شركة «اي كليبس» الأسترالية المتخصصة في الأنظمة الهندسية مجموعة من المنتجات ذات العلاقة بتصميم وتصنيع إمكانات الوحدات النمطية والمنصات اللوجيستية المبنية لغرض معين، إضافة إلى الصناعات العسكرية والتعدين وخدمات الطوارئ، وتطرح شركة «ساينتافيك كوبريشن» الكندية كاميرات المراقبة الليلية للحدود البرية والسواحل البحرية، التي تقوم بتحديد المهددات التي قد تتعرض لها القوات، إضافة إلى كاميرات الإضاءة النهارية القابلة للتركيب على القوارب البحرية أو السفن المقاتلة.

وتعرض شركة «إنكاس للمركبات» بعض النماذج العسكرية وعينات مدرعة من المركبات التجارية، إضافة إلى مخططات صناعية مفصلة للأجزاء، بهدف شرح عملية تصنيع السيارات والأجزاء المدرعة لجمهور المعرض، لتسليط الضوء على نتائج الاختبارات الدقيقة على المركبات.

«ساينز تكنولوجي» تشارك بمدرعة «نافاتو»

أعلنت شركة «ساينز تكنولوجي» للأنظمة الدفاعية عرض عربات مدرعة جديدة من نوعية «فارتا»، وعربات حديثة أخرى تختص بما يعرف بـ«ردة الفعل» السريعة من نوع نافاتو، والتي تستخدم لنقل الجنود في ظروف المعركة، كما يمكن تجهيزها بحيث تصبح العربات المدرعة موقع القيادة أو لإجلاء القوات البرية، حيث تم تصميم العربات المدرعة الجديدة وفقاً لأحدث المعايير العسكرية، إضافة إلى أن مدة صلاحيتها تفوق مدة الصلاحية لوسائل نقل عسكرية أخرى والعربات المدرعة والسيارات التي تعتمد على محركات تجارية.

«بوينغ» تعرض «سكان إيجل 3» طائرة من دون طيار عالية التحمل

تعرض شركة «بوينغ» «سكان إيجل 3» وهي طائرة من دون طيار عالية التحمل، ترصد وتراقب من السماء على مدار اليوم بارتفاع يصل إلى 4.572 متر، من دون وجود أنظمة دعم أو بنية تحتية، إضافة إلى تقديم نظام سلاح الليزر المدمج «CLWS» القادر على تتبع وتدمير تهديدات الطائرات من دون طيار والطائرات المسيّرة عن بعد.

وتكشف شركة «روس تيخ» الروسية عن مدفع خاص بعيار 57 ملم يمكن أن ينصب في طائرات النقل التوربينية مثل طائرة «إيل-76» أو المروحيات الضاربة، ليرمي مباشرة على الأهداف الجوية والبحرية والبرية والساحلية، وذلك في اتجاه الأسفل أو اليمين أو اليسار، الأمر الذي يزيد إلى حد بعيد من القدرة النارية للطائرة أو المروحية.

وتستعرض شركات «روس أوبورون إكسبورت» و«إن بي أو»، منظومة الصواريخ والمدفعية «بانتسير-إم يي»، والتي يمكن وضعها على متن سفن سعتها 300 طن، وتوفر المنظومة حماية موثوقة للسفن ضد جميع أنواع الوسائل الجوية الحالية والمستقبلية، كما يتم استخدام صواريخ مضادة للطائرات يصل مداها إلى 20 كم في هذه المنظومة القادرة على ضرب الأهداف في ارتفاع يتراوح ما بين 5 أمتار إلى 15 ألف متر.

وتحتوي المنظومة على رادار متعدد الوظائف للتوجيه والتتبع، إضافة إلى النظام البصري المزود بقنوات حرارية وتلفزيونية وجهاز تحديد المدى الليزري وجهاز تحديد الاتجاه الضوئي، كما تستخدم نظام تحكم عالي الذكاء الراديوي والبصري متعدد الأوضاع، في جميع مراحل العمل القتال ابتداء من العثور على الهدف إلى إطلاق النار.