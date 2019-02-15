منع دخول الشاحنات وطرق بديلة مع افتتاح "آيدكس"

أبوظبي (الاتحاد) قررت شرطة أبوظبي منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى العاصمة عبر شارع الخليج العربي من السادسة صباحاً إلى السادسة مساء، خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس».

وتقرر إغلاق جزئي لحركة السير والمرور على شارع الخليج العربي بالاتجاهين من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وتحويل حركة السير والمرور إلى الطرق البديلة عبر جسر المقطع، وجسر الشيخ زايد.

وأوضح العميد خليفة الخييلي، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن المديرية ستنفذ خطة مرورية شاملة، تزامناً مع «آيدكس» تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق المؤدية إلى مركز أبوظبي الدولي للمعارض، وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية، وتهدف إلى توفير الانسيابية المرورية، بما يعكس صورة إيجابية للمشاركين في فعاليات آيدكس الذي أصبح أحد أهم معارض الصناعات الدفاعية العالمية.

ودعا الخييلي سائقي المركبات إلى الالتزام بقانون السير والمرور، وتعليمات عناصر الدوريات المرورية واستخدام الطرق البديلة، لافتاً إلى وجود الدوريات المرورية على كافة الطرق المؤدية إلى الحدث للإشراف ميدانياً على حركة السير والمرور، وتوجيه مستخدمي الطرق.

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