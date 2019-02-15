حاكم أم القيوين يحضر أفراح الشامسي

أم القيوين ( وام) حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد بن هاشل الشامسي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة علي بن هاشل الشامسي. كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة البيت متوحد في أم القيوين، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، وأبناء القبائل، وجمع من المواطنين.

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