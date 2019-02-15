شرطة أبوظبي تمنع دخول الشاحنات وتوفر طرقاً بديلة مع افتتاح "آيدكس"

قررت شرطة أبوظبي منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى العاصمة عبر شارع الخليج العربي من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافدكس" يوم الأحد المقبل.

كما سيتم إغلاق جزئي لحركة السير والمرور على شارع الخليج العربي بالاتجاهين من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وتحويل حركة السير والمرور إلى الطرق البديلة عبر جسر المقطع وجسر الشيخ زايد.

وأوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن المديرية ستنفذ خطة مرورية شاملة تزامنا مع "آيدكس" تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق المؤدية إلى مركز أبوظبي الدولي للمعارض، وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية، بما يعكس صورة إيجابية للمشاركين في فعاليات آيدكس الذي أصبح أحد أهم معارض الصناعات الدفاعية العالمية.

ودعا الخييلي سائقي المركبات إلى الالتزام بقانون السير والمرور وتعليمات عناصر الدوريات المرورية واستخدام الطرق البديلة، لافتا إلى تواجد الدوريات المرورية على جميع الطرق المؤدية إلى الحدث للإشراف ميدانيا على حركة السير والمرور وتوجيه مستخدمي الطرق.