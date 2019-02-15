"العربية للطيران" تسجل أرباحاً صافية قدرها 26 مليون درهم خلال الربع الاخير .2018

أعلنت "العربية للطيران" اليوم عن نتائجها المالية للربع الاخير (أكتوبر حتى ديسمبر) 2018، والتي جاءت لتعكس ما حققته الشركة من معدلات نمو قـوية وآداء مالي متميَز.

ووصل صافي ارباح العربية للطيران خلال الربع الاخير المنتهي في 31 ديسمبر 2018 الى 26 مليون درهم إماراتي، موازية للارباح القوية التي حققتها في الربع الاخير 2017، وفي حين وصلت إيراداتها للربع الرابع 2018 إلى 1 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع 858 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017. وارتفع عدد المسافرين على متن طائرات الشركة بنسبة 5% الى أكثر من 2.1 مليون مسافر في الربع الأخير 2018 لتسجل بذلك معدلاً مرتفعاً لإشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – قدره 81%.

وحققت الشركة إيرادات قوية ومرتفعة للعام الكامل 2018 وصلت الى 4.12 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة مع ايرادات العام 2017. ونقلت الشركة على متن طائراتها ما يزيد عن 8.7 مليون مسافر في العام 2018 بزيادة قدرها 2% لتحافظ بذلك على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد – نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة – والذي بلغ 81% خلال هذه الفترة.



وفي أعقاب توصية مجلس الإدارة اتخاذ مخصصات فيما يتعلق بالانكشاف المالي للمجموعة على شركة الاستثمارات الخاصة "أبراج" والذي سيطرح للتصديق عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل، ستسجل الشركة نتيجة ذلك خسارة متراكمة قدرها 307 مليون درهم. وبمعزل عن هذا الإجراء المحاسبي، تعمل مجموعة العربية للطيران على تحقيق أفضل النتائج الممكنة من هذا الاستثمار، حيث تواصل مشاركتها الفاعلة مع المصفيين المؤقتين وجميع المعنيين بهذه المسألة وذلك تزامناً مع تواصل الاجراءات القضائية التي اتخذتها مجموعة "العربية للطيران" وتماشياً مع استمرار عملية إعادة هيكلة "أبراج" تحت إشراف القضاء. وفي حين تبقى حالة السيولة القوية في العربية للطيران وعملياتها المربحة بمعزل عن هذا المقترح، تهدف هذه الخطوة الاستباقية والعملية إلى خدمة مصالح الشركة ومستثمريها بالشكل الامثل.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: "حققت "العربية للطيران" نمواً متواصلاً ومستداماً خلال الربع الاخير والعام 2018، مدفوعاً باستراتيجية الشركة الفاعلة في توسيع شبكة وجهاتها، والإجراءات التي اتخذتها لضبط التكاليف، مما ساعدنا مجدداً على تسجيل نتائج قوية على مدار العام. وفي حين واصلت التحديات الاقتصادية والجيوسياسية بالقاء ظلها على آداء قطاع الطيران، يسعدنا أن تواصل العربية للطيران مسارها المعهود في تحقيق هوامش نمو ثابتة ومتواصلة على امتداد عملياتها، الأمر الذي يعكس قوة نموذج الأعمال الذي نعتمده".

وأضاف: "تحتفظ العربية للطيران بموقعها المتميز بين أكثر شركات الطيران ربحية في العالم، ويأتي الآداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته الشركة خلال عام 2018 بمثابة دلالة واضحة على نجاحها المستمر. ومن جهة أخرى، يهدف اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بالانكشاف المالي على شركة الاستثمارات الخاصة "أبراج"، إلى خدمة مصالح الشركة ومستثمريها بالشكل الامثل عبر اعتماد منهجية استباقية للتعامل مع القيمة الاستثمارية المستقبلية لهذا الانكشاف. ويعكس هذا المقترح التزام الشركة على المدى الطويل بحماية استثماراتها ومصالحها التجارية".

وكجزء من محفظة استثماراتها المتنوعة، كانت مجموعة العربية للطيران قد أعلنت في يونيو 2018 أنها لديها استثمارات معلقة مع شركة "أبراج" التي تخضع حالياً لإعادة الهيكلة تحت إشراف القضاء.

واختتم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران، قائلاً: "نتوقع لمقاييس الآداء المالي والتشغيلي القوي ونسبة إشغال المقاعد المرتفعة التي حققتها "العربية للطيران" في العام 2018 أن تحافظ على استمراريتها. ونحن على ثقة تامة بقوة أساسيات قطاع الطيران في المنطقة على المدى الطويل، والطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي".

وكانت "العربية للطيران" قد أضافت 26 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية في عام 2018 انطلاقاً من مراكز عملياتها الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، ومصر. كما واستلمت 3 طائرات جديدة خلال العام ليصل حجم أسطولها إلى 53 طائرة من طراز "إيرباص A320" تحلّق إلى أكثر من 155 وجهة عالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. وفي شهر أكتوبر 2018، أطلقت العربية للطيران هويتها المؤسسية الجديدة التي تعكس نهجها العالمي ورؤيتها المستقبلية المبتكرة وجاء ذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الخامسة عشر لانطلاق عملياتها الناجحة التي أحدثت نقلة نوعية في قطاع السفر الجوي على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحظى "العربية للطيران" بتقدير متواصل محلياً وعالمياً بفضل آدائها القوي وجهودها المجتمعية، حيث فازت في مارس 2018 بجائزة "اختيار المحررين" خلال حفل توزيع "جوائز قطاع النقل الجوي 2018" الذي أقامته مجلة "أخبار النقل الجوي" في دبي. وتعكس هذه الجائزة المرموقة التزام "العربية للطيران" الدائم بتعزيز رضا عملائها وسعيها المتواصل لتطوير خدماتها وعملياتها وقطاع النقل الجوي بشكل عام.

وفازت "العربية للطيران" بلقب "أفضل ناقل عربي" لعام 2018 خلال حفل توزيع "الجوائز العربية الآسيوية" والذي أقيم في مدينة بنغالور الهندية. وفي ديسمبر 2018، حصدت "العربية للطيران" على جائزة "الإنجاز في مجال الطيران" بمناسبة مرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها بنجاح متواصل.

ويهدف برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية المستدامة "سحاب الخير" إلى توفير التعليم وخدمات الرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم، حيث قامت هذه المبادرة بإطلاق 10 مشاريع جديدة في العام 2018 على امتداد شبكة وجهات الشركة العالمية.