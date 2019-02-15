"نستله" تطلق مجموعة جديدة من منتجات "ستاربكس" للتحضير المنزلي في مختلف الأسواق العالمية

: أعلنت شركة "نستله" اليوم إطلاق مجموعة جديدة من منتجات القهوة التي تحمل علامة "ستاربكس"، ستتوفر في الأسواق العالمية وتتضمن 24 منتجاً منها حبوب القهوة الكاملة والمحمصة والمطحونة، إضافة إلى أولى كبسولات القهوة التي تحمل علامة "ستاربكس" وتم تطويرها باستخدام ذات التقنيات والقهوة الفاخرة لتتلاءم مع ماكينات "نسبريسو" و"نسكافيه دولتشي غوستو".

وتمثل هذه المجموعة أولى المنتجات التي يتم إطلاقها منذ بدأت الشركتان بالتعاون رسمياً في شهر أغسطس الماضي وشكلتا تحالفاً عالمياً للقهوة.

وفي هذا السياق، قال باتريس بولا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدات الأعمال الاستراتيجية والتسويق والمبيعات ورئيس "نسبريسو": "بذل الفريقان جهوداً كبيرة على مدار ستة أشهر لابتكار مجموعة من أصناف القهوة الفاخرة الحالية والجديدة بمنتهى العناية والشغف، تجمع بين قهوة ’نستله‘ وخبراتها وأنظمتها وخبرة ’ستاربكس‘ العريقة في تحميص القهوة وخلطها. وبوجود ’نسكافيه‘ و’نسبريسو‘ و’ستاربكس‘، باتت ’نستله‘ تمتلك اليوم أفضل مجموعة من منتجات القهوة التي ستدخل البهجة على قلوب المستهلكين في مختلف أنحاء العالم".

وفي غضون الأيام المقبلة، ستبدأ "نستله" بطرح المنتجات الجديدة في عدة أسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون بمقدور المستهلكين حول العالم التمتع بقهوة "ستاربكس" المفضلة لديهم في منازلهم عند توفر المنتجات بصورة واسعة في المتاجر وكبرى مواقع التجارة الإلكترونية.

من جانبه، قال جون كلوفر، رئيس قطاع التجزئة العالمي في "ستاربكس": "يسعدنا أن نقدم قهوة ’ستاربكس‘ عالية الجودة لعملائنا في المنازل عبر ماكينات ’نسبرسو‘ و’نسكافيه دولتشي غوستو‘، أشهر الماكينات التي توفر للمستهلكين أكواباً مفردة من القهوة في العالم. ويأتي إعلاننا اليوم ليسهم في توسيع الحضور العالمي الذي تتمتع به علامة ’ستاربكس‘ في ضوء توسعنا إلى قنوات توزيع جديدة كجزء من التحالف العالمي للقهوة مع شركة نستله".

وتشمل مجموعة منتجات القهوة الجديدة باقة متنوعة من خلطات ستاربكس المميزة والقهوة القادمة من مصدر واحد، إضافة إلى مجموعة مختارة من المشروبات الكلاسيكية مثل الكراميل ماكياتو والكابتشينو.

وجميع هذه المنتجات محضرة بالكامل من حبوب قهوة أرابيكا عالية الجودة المورّدة من أفضل مزارع أفضل البن في العالم وفقاً لمنظومة تجارة أخلاقية رفيعة.

وعبر التحالف العالمي للقهوة، أصبحت "نستله" تمتلك الحقوق الدائمة لتسويق وبيع منتجات "ستاربكس" الاستهلاكية المعبأة ومنتجات قطاع الأغذية والمشروبات من القهوة والشاي في أنحاء العالم، خارج مقاهي ستاربكس باستثناء المنتجات "الجاهزة للشرب".

ومن شأن الاتفاقية أن تسهم في تعزيز مكانة "نستله" كشركة رائدة عالمياً في مجال تجارة القهوة، إضافة إلى تعزيز محفظة منتجاتها في أمريكا الشمالية.