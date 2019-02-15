2.128 مليار درهم صافي أرباح أدنوك للتوزيع بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام الماضي

أعلنت أدنوك للتوزيع عن نتائجها المالية السنوية لعام 2018، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.128 مليار درهم وبنسبة نمو تبلغ 18% مقارنة بالعام الماضي، بينما حققت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء لنفس العام زيادة بنسبة 22% لتصل إلى 2.774 مليار درهم. كما سجّلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء ناقص التكاليف الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 32% لتصل إلى 2.002 مليار درهم مقارنة بالتدفقات المالية الحرّة المعدّلة للعام 2017.

كما سجّلت الرّبحية زخماً مستمرّاً خلال عام 2018، ليصل هامش الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 12.1% مقارنة بنسبة 11.5% في عام 2017، وارتفع ربح السهم ليسجل 0.17 درهم بنسبة نمو 18% على أساس سنوي. كما سجّل التدفق المالي الناتج عن العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 45% مقارنة بعام 2017 ليصل الى 4.914 مليون درهم مدفوعاً بالتدفقات المالية القوية للعمليات والإدارة الاستباقية لرأس المال العامل.

وفي عام 2018، أصبحت أدنوك للتوزيع أول شركة تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في جميع إمارات الدولة السبع، وتدير أدنوك للتوزيع 376 محطة خدمة، و250 متجر تجزئة، و13 متجر "جيان" للخدمة السريعة حتى 31 ديسمبر 2018. وتعد أدنوك للتوزيع أيضاً المُسوّق والموزّع الرائد للوقود للعملاء التجاريين والصناعيين والحكوميين في دولة الإمارات، وتوسّعت عمليات الشركة دولياً في عام 2018 بافتتاحها أول محطتين لها في المملكة العربية السعودية.

وحول هذه النتائج، قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "إن النتائج التي حققناها خلال عام 2018 تعكس طموحنا لتحقيق أداء مالي قوي والمحافظة عليه من خلال أسلوب إداري متميز للعمليات، إلى جانب الاهتمام بمستوى خدمة العملاء. والتزمت الشركة بتحقيق وعودها وفقاً لخطة العمل لعام 2018، وستستمر في التركيز على المبادرات الهادفة لتعزيز نمو المبيعات مع تسريع عمليّات التوسُّع محلياً ودولياً، والتقدم بثبات نحو إحداث نقلة نوعية في أداء أدنوك للتوزيع لتصبح ذات مستوى عالمي في مجال بيع الوقود وتجارة التجزئة".

كما نجحت شركة أدنوك للتوزيع مؤخراً من تحقيق المزيد من التوسع محلّيا، مماً أتاح لها فرصة تقديم منتجاتها وخدماتها المميزة للعملاء في مختلف إمارات الدولة، مع خططنا لتحقيق المزيد من التوسُّع على المستويين المحلّي والدولي خلال عام 2019.

هذا وتستمر الشركة في تأكيد التزامها تجاه مساهميها، وتواصل جهودها لترسيخ مكانتها التنافسية من خلال الاستمرار في العمل على إحداث نقلة نوعية تركز الشركة من خلالها على الارتقاء بالأداء المتميز وتعزيز ربحية العمليّات التجارية من خلال الالتزام بخططها الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الإيرادات والإدارة الذكية لرأس المال.

وكما في الربع الثالث من عام 2018، استمرّت متاجر التجزئة التابعة للشركة في تحقيق عائدات أعلى، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الزبائن وارتفاع معدلات التحول خلال الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث من عام 2018. يأتي ذلك نتيجة مباشرة لمبادرات إدارة الشركة الهادفة لتحسين تجربة العملاء، والتي شملت برنامج إعادة تنشيط المتاجر، وتطبيق نظام المكافآت المميزة الذي يتيح لعملاء الخدمة المميزة إمكانية استبدال مكافآتهم في متاجر التجزئة التابعة للشركة.

45.3%

* تشمل 696 مليون درهم عبارة عن قيمة أصول تم الاستحواذ عليها من شركة أدنوك للتكرير خلال عملية إعادة تنظيم الشركة.

**تم تعديل التدفق المالي الحر للأشهر الإثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لاستثناء المصاريف الرأسمالية المتعلقة بإعادة تنظيم شركة أدنوك للتكرير.