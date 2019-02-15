كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على مكتب ليغو الجديد في دبي

أطلقت العلامة التجارية العالمية ليغو مكتبها الأول في منطقة الشرق الأوسط يوم الخميس في حي دبي للتصميم، وكان بعض عشاق الليغو على أهبة الاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة.

وفي حين أن هناك تقديرًا عالميًا لشركة Lego، إلا أن رئيس الشركة في الشرق الأوسط قال إن الأذواق تختلف في كل سوق.

وتعد المبيعات الكبيرة لبرج خليفة المصنوع من الليغو إلى حد كبير دليلاً على مدى قدرة العلامة التجارية على تلبية احتياجات العملاء المختلفة، وفقاً لما قاله جيرون بيير، مدير عام ليغو في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

المكتب نفسه يعكس هوية ليغو بلا شك، مع أكبر عدد من الحظائر والأبراج والمجوهرات المصنوعة من قطع الليغو.

وتحظى العلامة التجارية بشعبية كبيرة في الإمارات، خاصة دبي التي تحتضن منتزه ليغولاند الذي افتتح في عام 2016.

ولم تقتصر الفرحة على الأطفال الصغار، بل تمت دعوة عدد من محبي الليغو الكبار للمشاركة في افتتاح مكتب دبي الجديد.

وكانت سفينة الفضاء من حرب النجوم هي أغلى مجموعة ليغو حتى الآن عندما تم إصدارها مقابل 499 دولار في عام 2007.

وتم إنشاء الشركة في الدنمارك في عام 1932 من قبل أولي كيرك كريستيانسن وكان يعرف باسم الطوب الآلي، قبل أن يتحول إلى ليغو وهي كلمة مشتقة من اللاتينية في عام 1953. وتبيع الشركة أكثر من 70 مليار وحدة كل عام عبر 130 دولة.