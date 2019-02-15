كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 مطاعم لتناول الغداء في دبي هذا الأسبوع

تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح مجموعة من المطاعم الجديدة التي تقدم مأكولات شهية من جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي، مجموعة من المطاعم الجديدة، التي ينصح بتناول الغداء فيها بدبي هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:

Ena

مطعم يوناني جديد على جزيرة النخلة جميرا، ويتمتع المطعم والصالة والتراس المترامي الأطراف في الهواء الطلق بمناظر شاملة على الخليج العربي، بينما يمكن للضيوف أن يتوقعوا قائمة طعام تشبه الطبخ اليوناني التقليدي. وتشمل قائمة الطعام القائمة على التاراما اللذيذة والجبن فيتا مع اللوز وقطع لحم الغنم من شواية Josper.

هاتف: 042436668 enarestaurant.com

Rockfish

كشف روكفيش، مطعم المأكولات البحرية المتوسطية في جميرا النسيم عن قائمة طعام جديدة تم إعدادها من قبل رئيس الطهاة التنفيذي الجديد الشيف ماركو غارفاغنيني مستلهمًا من الأطعمة الإيطالية التقليدية، ويمكن لرواد المطعم الاستمتاع الآن باللانجوستين المحمص مع هريس العدس أو رز التونة مع أرز الزعفران المقرمش، متبوعًا بلحم الماعز المطبوخ بشكل بطيء لمدة 36 ساعة أو القاروص مع الخرشوف ومستحلب الليمون.

روكفيش، جميرا النسيم، جميرا، هاتف: 044323232 jumeirah.com

Walnut Grove

لدى Walnut Grove الآن فرع ثاني في دبي مول يأتي كاملاً مع إطلالة على نافورة دبي الرئيسية، ويقدم قائمة من الوجبات الشهية من جنوب أفريقيا لتناول الإفطار والغداء والعشاء. تأكد من الحصول على طاولة على الشرفة الواسعة للحصول على واحدة من أفضل المناظر الرائعة في وسط المدينة.

هاتف: 043444441 walnutgrove.ae