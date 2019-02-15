السفير الهندي يثمن جهود الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بلاده

ثمن سعادة نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة جهود معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها في مجال الطاقة ودوره في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك وأسواق الهند وذلك بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سعادة السفير الهندي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن منح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر "الجائزة الدولية لأفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة" خلال مؤتمر الطاقة "بتروتك" والتي سلمها لمعاليه دولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي مؤخراً تعد شهادة بالإسهامات التي قدمها معاليه لتحويل العلاقة التي كانت علاقة "مشتر وبائع" بين الهند والإمارات في مجال الطاقة إلى شراكة "استراتيجية حقيقية".

وأضاف السفير الهندي "تمكنا من الحصول على أول امتياز للنفط في حقل بترول زاكوم السفلي ويمكننا القيام بإنشاء أول مخزون نفطي استراتيجي في مانجالور وتجري المفاوضات لإنشاء مخزون ثانٍ".

وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة ..مشيراً إلى مذكرة التفاهم التي بين "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لدراسة تخزين احتياطي من نفط أدنوك الخام في منشأة تحت الأرض في "بادور" بولاية كارناتاكا الهندية والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2.5 مليون طن "حوالي 17 مليون برميل" ..منوها بالشراكة بين "أدنوك" وأرامكو السعودية وائتلاف من شركات النفط الوطنية الهندية في بناء واحدة من أكبر مجمعات تكرير النفط والبتروكيماويات في الهند والتي سيتم إنشاؤها في راتناجيري بولاية ماهاراشترا.

يذكر أن "الجائزة الدولية لأفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة" تمنح لأصحاب الانجازات الكبيرة في مجال صناعة البترول والغاز على مستوى العالم.

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