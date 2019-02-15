"بلدية دبا الفجيرة" تدعو للحفاظ على الصحة العامة

دبا الفجيرة (الاتحاد) دعت بلدية دبا الفجيرة الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها، وذلك عبر الاتصال بمكتب الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وفي هذا الإطار، نفذت البلدية/‏ فرع البدية حملة تنظيف لمنطقة صناعية البدية، تم خلالها جمع والتخلص من 12 طناً من المخلفات التي تمثلت في مخلفات البناء والمخلفات الزراعية، بالإضافة إلى العلب والأكياس البلاستيكية.

وأفاد محمد علي الحمودي، مدير فرع البدية، بأن «هذه الحملات تتم بشكل دوري ومفاجئ لتوفير بيئة نظيفة، وسعي البلدية الدائم للمحافظة على نظافة المدينة، إلى جانب الحد من الظواهر الخاطئة في تلك المناطق، والتأكد من التزام أصحاب المحال والورش بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك المناطق وعدم مخالفتها، خاصة أن هذه المناطق غالباً ما تشهد تكدساً في عدد السيارات والصهاريج، إضافة إلى زيادة عدد العمالة القاطنين بها، ما يعوق حركة السير بالمنطقة بوضع المخلفات خارج المحال».

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