حميد النعيمي: القيادة تهتم بالكادر البشري لتشجيعهم على الإبداع

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن «شهر الابتكار» يعتبر أحد أكبر مبادرات الابتكار في العالم وتنظمه دولة الإمارات، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وبجهود موحدة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والأفراد للمساعدة على نشر ثقافة الابتكار في الدولة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار.

وقال سموه: إن تخصيص مبادرة للابتكار في دولة الإمارات يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالكادر البشري من أجل تشجيعهم على الإبداع ووضع أفكار ومقترحات ابتكارية يكون لها أثر كبير في العمل المؤسسي والإنساني، وتحقيق أهداف مستدامة نسعى من خلالها لنكون الدولة التي تهتم وتعمل على تنفيذ ابتكارات جديدة من أفكار أبنائها تخدم النهضة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والعالم.

جاء ذلك، خلال تفقد سموه، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، منصة أسبوع عجمان للابتكار التي يشرف عليها برنامج عجمان للتميز في المجلس التنفيذي، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار تحت عنوان «الإمارات تبتكر» وتشارك فيه جميع الدوائر والمؤسسات الحكومة وبعض المدارس لعرض آخر ابتكاراتهم ومشاريعهم التقنية التي تخدم المجتمع.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان، على جهود أبناء الوطن الذين حققوا الكثير من الإنجازات، والابتكارات، مؤكداً سموه قدرتهم على تنفيذ توجيهات قيادتهم، وبذل الجهود في سبيل مزيد من الابتكارات بهدف تطوير ونهضة العلوم كافة.

وأشاد سموه خلال الجولة، بما تضمنته منصة «أسبوع عجمان للابتكار» من مبادرات وأفكار وإبداعات مبتكرة ومتنوعة من شأنها خدمة مختلف القطاعات وتقديم حلول مبتكرة للخدمات في المستقبل.

ورافق صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده خلال الجولة، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، والدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورؤساء ومديرو الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية المشاركة في منصة أسبوع عجمان للابتكار وطارق بن غليظة مدير مكتب سمو الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

وتفقد صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده خلال الجولة جميع الأجنحة والمنصات الخاصة بالدوائر الحكومية، واستمعوا إلى شرح واف من المسؤولين والقائمين عليها لأهم الابتكارات ومدى الاستفادة منها وأهميتها وأهدافها وفوائدها.

ودشن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي العديد من الابتكارات لتلك الجهات، من بينها ابتكارات القيادة العامة لشرطة عجمان وأحدثها مبادرة «الزيارة عن بعد لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية»، والتي تأتي بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وفي إطار تطبيق رؤية الإمارات 2021 وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لهما، ويعتبر هذا الابتكار نقلة إلكترونية نوعية في سرعة لقاء النزيل بذويه من دون حاجة المتعاملين للحضور إلى المؤسسة لإجراء الزيارة، حيث تسهم المبادرة في تخفيض إجراءات العمل.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان أيضاً من اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والقائمين على الجناح إلى شرح واف حول ابتكار «قناص الإمارات»، والذي يعتبر أول سيارة لاسلكية مسلحة تطلقها شرطة عجمان في شهر الابتكار وتمثل امتداداً لسلسلة نجاحات وإبداعات الكوادر الشرطية والوطنية على مستوى القيادة من خلال الاختراع والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤى وزارة الداخلية بهدف تعزيز الأمن والأمان وثقة الجمهور وترسيخ ثقافة الابتكار.

وتوقف سموه والحضور كذلك في جناح منطقة عجمان الإعلامية الحرة، واستمع إلى رؤيتها ورسالتها وأهدافها، كما اطلع سموه على آخر ابتكارات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والمتمثلة في تحويل الكلمات أو الحروف المكتوبة إلى برنامج صوتي بهدف تعليم النطق الصحيح للغة العربية من أجل تسهيل حفظ القرآن الكريم.

وتجول صاحب السمو حاكم عجمان والحضور أيضاً في العديد من الأجنحة، ومنها جناح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومؤسسة حميد بن راشد الخيرية والمنطقة الحرة في عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية السياحية ودائرة البلدية والتخطيط والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وغيرها من الأجنحة التي قدمت مجموعة كبيرة من الابتكارات الحديثة تخدم فئات المجتمع كافة.