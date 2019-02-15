"ابتكر في عجمان" أولى جلسات مجلس الشباب

عجمان (الاتحاد) نظم مجلس عجمان للشباب أولى جلساته الحوارية، بالتعاون مع برنامج عجمان للتميز، ودائرة التنمية السياحية، بعنوان: «ابتكر في عجمان»، بحضور نخبة من الشباب الواعدين والمهتمين بالقطاع السياحي، وذلك ضمن أسبوع الابتكار في مرسى عجمان.

وأكدت عائشة العوضي، المنسق الإعلامي لمجلس عجمان للشباب، أن الجلسة الحوارية تستهدف الشباب بالدرجة الأولى للوصول إلى حلول ابتكارية لدعم وتطوير القطاع السياحي في الإمارة، مشيرةً إلى أن الجلسة ناقشت ثلاثة محاور، تتمثل في وضع أجندة للفعاليات لاستقطاب الزائرين من داخل الإمارة وخارجها، وخارج الدولة، ووضع أفكار مقترحة لتسويق وترويج هذه الفعاليات بطريقة مبتكرة، إضافة إلى كيفية توطين القطاع السياحي في عجمان.

وقالت العوضي: «إن إمارة عجمان تسعى لإثبات موقعها على خريطة العالم كوجهة سياحية، تستقطب آلاف الزوار، لكنها بحاجة إلى حلول ابتكارية لتطويرها، موضحة تفاعل الشباب المشاركين في طرح المقترحات الابتكارية، والتي سيتم تقديمها إلى دائرة التنمية السياحية للعمل على تنفيذها والاستفادة منها».

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