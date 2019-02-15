"تنفيذية" شرطة أبوظبي تناقش آليات التطوير

أبوظبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة التنفيذية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في اجتماعها برئاسة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي سيجري تنفيذها العام الجاري، وسبل تعزيز فرص التحسين والتطوير، وصولاً إلى أفضل مستويات الأداء وجودة الخدمات، تجسيداً لاستراتيجية حكومة أبوظبي.

وحث الشريفي أعضاء اللجنة على أهمية استدامة التطوير والتحديث، ومواصلة الارتقاء بنهج العمل الشرطي وتطويره، بما يعزز من تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وحضر الاجتماع مديرو القطاعات بشرطة أبوظبي.

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