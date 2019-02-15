بلدية الشارقة تختتم مشاركتها في "شهر الابتكار" بـ 19 ورشة ابتكارية

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت بلدية مدينة الشارقة مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار بتنفيذ 19 ورشة ابتكارية.

وأكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن شهر الإمارات للابتكار يعتبر فرصة حقيقية لعرض أبرز ما توصلت له مختلف الدوائر من خدمات وتسهيلات على الناس، كما يعتبر بيئة خصبة تحتضن أبرز الأفكار الابداعية، وقد حرصت البلدية على المشاركة بعدد من المشاريع والورش لتؤكد أن الابتكار نهج تسير عليه وسمة من سمات عملها، في ظل بيئة عمل متميزة وموظفين يسعون للأفضل دائماً، وتنافس إيجابي لتقديم اقتراحات وأفكار وابتكارات تحقق الأهداف المنشودة، وشهر الإمارات للابتكار الابتكار يعتبر من المبادرات التي تعكس حرص قيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر لترسيخ ثقافة الابتكار، وتوفير كل مقومات نجاحه، وتعزيز منظومة انتشاره، وهو ما يعزز مكانة الدولة على الخارطة الابتكارية، وتحقيق الاستدامة التنافسية لبناء مستقبل مشرق يزخر بالعقول المبدعة.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية عرضت خلال هذه المشاركة نموذجاً مبتكراً لمحطة ضخ متنقلة، وهي مضخة السد المتنقلة ذات الدفع الرباعي ومحمولة على شاحنة تم تخصيصها لجميع العمليات المصاحبة للصرف الصحي والتحكم في السيول، ولها مميزات عديدة تخدم سير العمل.

من جانبها، أوضحت ريم الروسي، مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس فريق الابتكار في بلدية مدينة الشارقة، بأن مشاركة البلدية هذا العام تأتي مختلفة عما سبقه ليس من خلال المشاريع النوعية فحسب، بل من خلال ورش العمل التي تم تقديمها لمختلف الفئات، خاصة فئة الأطفال، حيث عقدت البلدية 19 ورشة ابتكارية متنوعة، بهدف تعزيز روح الابتكار وحب الاستطلاع والبحث العلمي والإبداع، كما استهدفت نسبة كبيرة من هذه الورش عدداً كبيراً من الأطفال بمراحل عمرية مختلفة لتنمية مواهبهم منذ الصغر لتكريس مفهوم الابتكار لديهم، وتعلم ابتكارات جديدة، وتطبيق الأفكار الابداعية لدى الأطفال، وعيش تجربة ابتكارية مشوقة وممتعة.