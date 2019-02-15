200 عملية تبديل مفصل في مستشفى راشد

سامي عبدالرؤوف (دبي)

قال الدكتور بلال اليافاوي، استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد، إن القسم أجرى 200 عملية تبديل مفصل الورك والركبة العام الماضي، بنسبة نجاح تجاوزت 95%، يعود المريض بعدها لممارسة حياته الطبيعية.

تصريحات اليافاوي جاءت أمس على هامش اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لجراحة الإصابات والكسور بدبي، إذ قال إن هذا النوع من العمليات يُجرى عادة لمن تجاوزوا 55 عاماً، لافتا إلى أن القسم قام العام الماضي بإجراء عملية تبديل مفصل الركبة لمريض بلغ عمره 93 عاما، وعاد إلى المنزل ماشيا بعد معاناة طويلة من عدم القدرة على الحركة والمشي.

وأشار اليافاوي إلى أن تكلفة العملية في مستشفى راشد تصل إلى حوالي 40 ألف درهم، وتغطى من قبل معظم شركات التأمين خاصة سعادة وعناية، في حين تتجاوز تكلفة العملية في القطاع الخاص 100 ألف درهم.

ونوه إلى أن نوعيات المفاصل، سواء للركبة أو الورك التي يتم استخدامها في مستشفى راشد تعد الأفضل عالميا، مشيراً إلى استخدام جهاز الملاحة الجراحي المستخدم في عمليات التبديل، ويكون مرتبطا مع جهاز كمبيوتر خاص يساعد الأطباء على إجراء جراحات استبدال المفاصل بدرجة عالية من الدقة.

ولفت إلى أن أنظمة الحاسوب المساعدة تمكن الجراحين من رؤية المفصل بشكل ثلاثي الأبعاد، ومن خلال هذه الصورة يتمكن الجرّاح من قياس الأطوال والزوايا وعمل خطة لإجراء الجراحة في العظم، والنظر إلى تكوين وشكل العظم لمعرفة أنسب وضعية للمفصل الجديد.

وعن الأسباب التي تقود إلى تبديل مفصل الركبة أو الورك، قال اليافاوي: «هناك أسباب عدة، منها تغير أنماط الحياة وزيادة الوزن، حيث يزيد ضغط الجسم دائماً على الجزء السفلي، وتحديداً المفاصل، إضافة لحوادث الركبة والحوض والإهمال فترات طويلة تؤدي إلى تكلسات».