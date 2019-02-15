أمل العفيفي: "مدرسة" نقلة نوعية للتعليم

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لـ«جائزة خليفة التربوية»، أن مبادرة موقع «مدرسة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 1000 قرية، بهدف توفير منصات تعليمية إلكترونية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت، تشكل نقلة نوعية غير مسبوقة، وهي مبادرة تترجم قدرة دولة الإمارات على استشراف المستقبل، وجعل التعليم محوراً للانطلاق نحو العصر الرقمي بكل ما تحمله الكلمة من تحديات وطموحات.

وقالت :«اليوم ومع هذه المبادرة نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة، بل صورة مغايرة للتعليم، وننطلق مع تعليم يواكب العصر، ويلبي احتياجات الطالب من محتوى معرفي يستشرف المستقبل، ويتفاعل مع التطور الذي يشهده العالم».

وأضافت أن إطلاق المبادرة بهدف الوصول إلى ملايين الطلبة بمختلف أنحاء الوطن العربي، تشير إلى أنهم وجدوا يداً حانية، وقائداً فذاً فتح أمامهم آفاق التعليم، متخطياً التحديات، ومذللاً الصعاب، فها هي كلمات سموه تشكل وساماً على صدورنا بقول سموه «النهوض بواقع التعليم في العالم العربي أولوية ملحّة.. والتعليم الإلكتروني هو المسار الأكثر فعالية لتمكين الطلاب العرب»، و«أن التعليم في العالم العربي هو الأمل الأكبر.. ولا توجد عوائق يمكنها أن توقف طلابنا عن التعلم».

وأعربت عن اعتزازها بهذه الكلمات عندما يقول سموه : «التعليم الإلكتروني هو الحل المثالي للوصول إلى كل طالب عربي أينما كان»، وأن: موقع «مدرسة» في 1000 قرية هو رسالة حياة وإصرار ومستقبل أفضل، وأن نجاح مجتمعاتنا واقتصاداتنا ومستقبلنا له مفتاح واحد: التعليم».