7 آلاف شجرة غاف تزين مماشي وطرقات العين

عمر الحلاوي(العين)

أطلقت بلدية مدينة العين مبادرة جديدة لاستبدال أشجار الغاف بأشجار الفايكس في شارع المديرية أحد الشوارع الرئيسة لتطبيق نتائج دراسة معامل تلوث الهواء للأشجار في مدينة العين والتي أثبتت فعالية أشجار الغاف في مقاومة التلوث وتنقية الهواء واعتبارها أفضل الأشجار المناسبة للزراعة في مدينة العين مقارنة ببقية الأشجار التي شملتها الدراسة، ونجحت بلدية العين في زراعة 7 آلاف شجرة غاف «العام الماضي»، حيث أثبتت دراسة حديثة أن نسبة وفرة المياه في المواقع المزروعة 70 % .

ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أوصى بأهمية الحفاظ على هذه الشجرة وحمايتها، وشملت المناطق التي استبدلت فيها أشجار الغاف بالأشجار ذات الاحتياج المائي العالي مناطق متنوعة وسط مدينة العين، إضافة الى عدد من المماشي والشوارع الرئيسة وذلك ضمن مشاريع الزراعات التجميلية في المنطقة.

وقالت المهندسة سلمى الظاهري من قطاع وسط المدينة في بلدية العين: إن زراعة أشجار الغاف في مناطق متعددة في مدينة العين وهي من النباتات والشجيرات المحلية ذات الاستهلاك الأقل من ناحية المياه وتكلفة الصيانة، لافتة إلى أن اختيار شجرة الغاف جاء بناءً على الدراسة العلمية التي قامت بها بلدية مدينة العين بالتعاون مع جامعة الإمارات الماضي حول أكثر الأشجار المقاومة للتلوث في مدينة العين مشيرة إلى مقدرة الشجرة على التكيف في البيئة الإماراتية بشكل أفضل وأكثر ملاءمة ومقاومة للتلوث.

وأضافت: إن الدراسة العلمية تتلخص في تحديد النباتات الأكثر ملاءمة ومقاومة لمسببات التلوث في المدينة، حيث تضمنت 3 مواقع رئيسة وهي المنطقة الصناعية ومنطقة السوق وحديقة الجاهلي، وأثبتت قدرة أشجار الغاف العالية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنقية الهواء من الملوثات وإنتاج الأكسجين، علاوة على خفض حرارة الجو المحيط والتخفيف من حدة الضوضاء، كما أن هناك ارتباطاً وثيقاً لهذه الشجرة بإنسان الإمارات منذ القدم باعتبارها جزءاً مهماً من تراثه، نظراً لدورها الحيوي في مجال المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر.