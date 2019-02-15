انطلاق مهرجان السعادة الثاني في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

انطلقت أول أمس فعاليات مهرجان السعادة الثاني برأس الخيمة، وزار المهرجان الذي ينظمه مركز المعارض بالإمارة حوالي 3 آلاف زائر، ويقدم المهرجان 40 فعالية، تقام على ممشى جزيرة المرجان، و3 مراكز للتسوق، وهي المنار مول والنعيم مول وراك مول، بالإضافة إلى كورنيش القواسم، ويتسم المهرجان بطابع اجتماعي وترفيهي وتثقيفي لتحقيق المتعة والفائدة للجمهور.

وقال محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة: «يأتي هذا المهرجان في ظل خطط الدولة وبرامجها وسياساتها التي تستهدف تحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، والبرامج الداعمة، مثل مهرجانات السعادة، وغيرها، والتي تضم عدداً من الفعاليات التي تركز على نشر مفهوم السعادة»، مشيراً إلى أن رأس الخيمة ستشهد إطلاق العديد من الفعاليات المتميزة التي تهدف إلى تحقيق الرضا والرفاهية والمتعة.

من جانبه، أكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة، أن المهرجان تحتضنه جزيرة المرجان، ويتضمن منطقة مخصصة لعروض الألعاب النارية التي ستنير سماء جزيرة المرجان، بالإضافة إلى توزيع 50 ألف وردة وبالونة على الزوار.