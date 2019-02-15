نسيبة يفتتح مقر بعثة سفارة كوبا بأبوظبي

أبوظبي (وام) افتتح معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة مقر سفارة جمهورية كوبا في أبوظبي، أمس، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وهنأ معاليه هيكتور أيغارزا كابريرا مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكوبية، وجورج ليون كروز القائم بأعمال السفارة الكوبية في الدولة والحكومة الكوبية بمناسبة افتتاح المقر. وأشاد ايغارزا بجهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي في افتتاح المقر، مشيراً إلى أنه خطوة مهمة لتطوير العلاقات بين البلدين والنهوض بها.

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