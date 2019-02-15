تحيات رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد ينقلها عبدالله بن زايد للرئيس البولندي

وارسو (وام) استقبل فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور نائب رئيس جمهورية بولندا، والبروفسور ياتسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي.

كما استقبل فخامته إلى جانب سموه رؤساء وفود الدول المشاركة في مؤتمر وارسو من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأميركية.

ونقل سموه إلى فخامة رئيس جمهورية بولندا، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لبولندا المزيد من التقدم والنماء.

وحمل فخامة رئيس بولندا تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

عقب ذلك أقام فخامة رئيس جمهورية بولندا مأدبة عشاء للوفود المشاركة.

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