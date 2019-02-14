نون | تدعم أصحاب الهمم عبر رعايتها لـ "الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019"

أصبحت "نون"، السوق الرقمية التي انطلقت من المنطقة، راعياً رسمياً لـ "الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية" التي تستضيفها أبو ظبي في الفترة من 14 إلى 21 مارس 2019.



ومن خلال التعاون مع "الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية"، تتطلع "نون" إلى تعزيز الوعي العام وتقديم الدعم لأصحاب الهمم وتسليط الضوء على إنجازاتهم ودورهم الكبير كأعضاء فاعلين يمثلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. ويعتبر هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير منصة للتعريف بالقدرات الرياضة لأصحاب الهمم، وبالتالي تشجيع كل الناس على تخطي العوائق وتحدي ذواتهم بشتى الطرق للوصول نحو آفاق جديدة من النجاح والتميز.



وتعكس رعاية "نون" لـ "الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية" عمق التزامها بدعم الفعاليات المحلية وتعريف العالم بالفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي تحفل بها منطقة الشرق الأوسط. وكراعٍ رسمي لأول أولمبياد خاص يقام في المنطقة، ستقدم "نون" دعمها عبر جمع التبرعات وبيع المنتجات المرتبطة بالحدث عبر موقعها الإلكتروني noon.com، بالتزامن مع إطلاق محتوى أصلي للترويج لمواهب الرياضيين المشاركين. وستحصل "نون" على امتياز التواجد في أرض الحدث عبر متاجر مؤقتة في مواقع حيوية، تقدم فرصة شراء السلع والمنتجات الرسمية من "الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية" بالإضافة إلى العديد من المنتجات المميزة من تشكيلة "نون" الخاصة.



بهذه المناسبة قال كاوشيك موخرجي، مدير تجربة الزبائن، "نون": "يشرفنا أن نتعاون مع ’ الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019‘ التي تستضيفها أبوظبي لتعزيز الوعي بقيم الشمولية ضمن مجتمعاتنا وتقديم الدعم لأحد أهم الفعاليات الرياضية في العالم. ولا شك بأن كلاً منا يستفيد شخصياً ويتعلم الكثير من الأشخاص من أصحاب الهمم، الذين يقدمون نماذج يقتدى بها في تحدي الذات وتخطي العوائق ورؤية الجانب الإيجابي حتى في أصعب مواقف الحياة. ولا يسعني سوى التعبير عن عميق احترامي وتقديري لكل الرياضيين المشاركين في الحدث وانبهاري بمواهبهم وقدراتهم الاستثنائية".



وقال راشد عبدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأولمبياد الخاص بدورة الألعاب العالمية: "نحن فخورون باستخدام تقنيات ’نون‘ لتقديم منصة إلكترونية متكاملة تضمن تجربة تسوق مميزة للراغبين باقتناء البضائع الحصرية الخاصة بالألعاب العالمية. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستوفر للمشجعين والمتابعين فرصة التعبير عن دعمهم لهذا الحدث العالمي الكبير في أبوظبي، وترسيخ قيم الشمولية والتعاون بين جميع فئات المجتمع".



وكان قد تم الإعلان عن 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة عاماً للتسامح في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية. ويمثل الدعم الذي يحظى به "الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية" تجسيداً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة واحتضانها لهذه القيم النبيلة.

نون: منكم وفي كم