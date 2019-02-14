الأحوال الجوية تغلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بمصر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab مصر.. سوء الأحوال الجوية يغلق مينائي الإسكندرية والدخيلة أغلقت السلطات المصرية، يوم الخميس، ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية. وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في بيان إن إدارة الحركة بالميناء قررت غلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح. وضربت عاصفة محملة بالرمال والأتربة القاهرة ومناطق مختلفة في مصر الشهر الماضي، أثرت على حركة الطيران وتسببت في إغلاق موانئ في البحرين الأحمر والمتوسط.

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