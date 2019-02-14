تقديراً لجهودها.. إسبانيا تمنح حصة العتيبة وسام الاستحقاق المدني

قام سعادة انطونيو الفاريز بارثا سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة بمنح سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية وسام الاستحقاق المدني نيابةً عن جلالة الملك فيليب السادس- ملك مملكة إسبانيا تقديراً لجهودها في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بعد انتهاء مهمتها كسفيرة مفوضة وفوق العادة للدولة لدى مملكة إسبانيا.

جاء ذلك خلال الحفل الذى جرى أمس في أبوظبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وسعادة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، مدير إدارة الشؤون الأوروبية ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وسعادة حفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وسعادة فاطمة خميس سالم خلفان المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك وسعادة فرانك مولن سفير المملكة الهولندية لدى الدولة وأعضاء السفارة الاسبانية وسعادة برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات للدبلوماسية. ويُعتبر هذا الوسام أعلى وسام مدني يمنحه جلالة ملك إسبانيا وقد تلقته سعادتها كأول سفيرة سيدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية لدى إسبانيا. وقد تم منحه آخر مرة قبل 35 عاماً.