محمد بن راشد: مسيرة التطوير في دبي تكتسب زخماً جديداً كل يوم

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أن مسيرة التطوير في دبي تكتسب كل يوم زخماً جديداً بأفكار خلاقة وإضافات مبدعة تثري تجربة الحياة فيها ترسيخاً لمكانتها كمدينة عالمية من الطراز الأول مستندة في توثيق تلك المكانة إلى حلول تراعي احتياجات الناس وتعنى براحتهم وسعادتهم التي تظل دائماً الهدف الأسمى وراء كل ما تشهده دبي من مشاريع ومبادرات وخطط تطال كافة القطاعات بما فيها قطاع الطيران الذي يمثل اليوم أحد أهم القطاعات المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل العالم.

جاء ذلك في تصريحات لسموه، خلال احتفال مطارات دبي بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال سموه: «النجاح لم يكن يوماً وليد صدفة عابرة.. ولكنه ثمرة يجنيها كل مجتهد يجد في ملاحقة أحلامه ولا يتوانى في تحويلها إلى إنجاز يعيشه وينعم بآثاره هو ومن حوله... لدينا اليوم أحد أهم مطارات العالم وأعلاها كفاءة وأكثرها استقبالاً للمسافرين حول العالم.. ومصدر فخرنا الحقيقي هو أننا نوفر للمسافرين من جميع أنحاء العالم ما ييسر لهم أسفارهم ويحولها إلى تجربة ملؤها السعادة.. ومهما بلغ حجم الإنجاز، فإن عملية التطوير لا تتوقف، ونحن نعوّل في ذلك على أفكار أبنائنا وبناتنا الشباب في كل القطاعات».

حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات، ومسؤولين في مطار دبي الدولي، وممثلين عن قطاع الطيران بدبي، ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

وجرى خلال الحفل الذي أقيم في في حي دبي للتصميم، الإعلان عن خطط مطارات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطاراتها، والتحول من مشغّل للمطارات إلى مؤسسة تركز على المسافرين في المقام الأول، وتعبّر عن التزامها في جعل مطار دبي، الأكثر كثافة في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أفضل مطار في العالم على الإطلاق.

واحتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين، الذين استخدموا المطار إلى 89.14 مليون مسافر في 2018.

كما تعمل 75 شركة طيران مدنية عبر المطار وتربطها بـ220 مطاراً في 214 مدينة في 94 دولة في مختلف أنحاء العالم.

العلامة الجديدة

تعكس العلامة التجارية الجديدة القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى، وعزيمة لا تعرف المستحيل، وانفتاح على الأفكار المبتكرة، ومجموعة هائلة من التجارب الفريدة والاستثنائية.

وتسهم العلامة التجارية الجديدة في تحويل مطار دبي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار، ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، والأزياء، التي تجسد بمجموعها الثقافة المحلية وتحتفي بالتنوع الذي تحفل به دبي.

وتأخذ الهوية البصرية الجديدة لمطارات دبي شكل سهمين يلتقيان لتشكيل علامة (X) ثلاثية الأبعاد في كلمة (DXB)، لتجسد المسافة بين الهبوط والانطلاق وجميع الفرص الرائعة المتاحة للمسافرين المتميزين.

الابتكار والاستثمار

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مواصلة إمارة دبي مساعيها الرامية لريادة قطاع الطيران على مستوى العالم، بطموح لا حدود له وبالتركيز على الابتكار والاستثمار في المجالات الحيوية، مشيراً سموه إلى أن قطاعات الطيران والسياحة والسفر تُعد من الركائز الرئيسية لنمو إمارة دبي ونجاحها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن ثقته بأن هذا الاستثمار سيقدم نتائج كبيرة من حيث تشجيع الزيارات المتكررة وتحفيز حركة المسافرين عبر دبي، منوهاً بالإنجاز التاريخي المهم الذي تحقق مؤخراً باستقبال الزائر رقم مليار في دبي، ومعتبراً أنه بمثابة خطوة جديدة لضمان استمرار تصدّر مطار دبي الدولي لقائمة أكثر المطارات تطوراً وابتكاراً على مدى الأعوام المقبلة.

التواصل مع العالم

ومن جانبه، قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «نفخر بإطلاق العلامة التجارية الجديدة لمطار دبي الدولي، التي تجسّد توجهنا الجديد لنكون مطاراً مستقبلياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك من خلال التركيز على المسافرين، بمنهجية تشمل الضيافة والرعاية وتعكس روح إمارة دبي الحقيقية». وأضاف جريفيث: «ستكون العلامة التجارية الجديدة طريقنا للتواصل مع العالم، بتسهيل السفر إلى أكثر من 240 وجهة في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم تجربة غامرة للمسافرين تتيح لهم تجربة ثقافة وموسيقى ومأكولات وفنون مختلفة، وهذا بدوره يجسد المحور الذي قام عليه مطار دبي الدولي، وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تمثله علامتنا التجارية الجديدة».