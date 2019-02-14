حمدان بن محمد يعزي في وفاة عائشة طارش المهيري

دبي (وام) قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة عائشة طارش خلفان المهيري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه خيمة العزاء في منطقة جميرا بدبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال الفقيدة، محمد وطارش وأحمد عبيد المنصوري وذويها، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.

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