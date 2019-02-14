أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بيناري فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وولاية كيرلا، في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والثقافية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن زايد يبحث علاقات الصداقة مع رئيس وزراء كيرلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.