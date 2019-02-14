الشيباني: الإمارات سجّلت بصمة جديدة في التسامح وحوار الأديان

أبوظبي (الاتحاد) نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، محاضرة «التسامح»، ألقاها الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن «برنامج التسامح والتعايش» الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال الفترة من 6 يناير - 2 مايو 2019، ويشارك فيه نخبة من أئمة المساجد والخطباء والوعاظ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مستهل المحاضرة، وجَّه الشيباني الشكر إلى سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مثمّناً الدور الذي يقوم به المركز في إثراء البحوث الاستراتيجية والفكرية عبر المحاضرات والندوات المتخصصة، ودوره في خدمة المجتمع. وسلطت المحاضرة الضوء على التسامح، الذي يعدّ من الأخلاق التي حثّ الإسلام على الالتزام بها، لأهميته في بناء مجتمع قوي ومتماسك، ونشر المحبة والألفة بين الناس ويشحنهم بطاقة إيجابية تجعلهم قادرين على الإنتاج والتفكير والإبداع.

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