ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم وغداً

إبراهيم سليم (أبوظبي) توقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف اليوم وغداً، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً السبت المقبل، في الوقت الذي سجل فيه جبل جيس 1.9 درجة مئوية أمس.

وتفصيلاً، قال المركز إن الطقس سيكون اليوم وغداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع.

وعن الطقس يوم غد الجمعة، توقع المركز أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطباً خلال الليل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما قد يتشكل بعض الضباب الخفيف صباح الغد الباكر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/‏س، أما البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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